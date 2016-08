Más rejuvenecidas con Super Amara

Un tanto atípica y muy divertida. Así se puede resumir la presentación oficial que realizó ayer bajo el nombre de Super Amara Bera Bera el vigente campeón de Liga, que emprenderá el sábado oficialmente la nueva temporada con la disputa de su primer título en Pamplona, con motivo de la final de la Supercopa frente al Prosetecnisa Zuazo Barakaldo.

LA PLANTILLA Jugadora Dorsal Esther Arrojeria (central) 3 Judith Sans (pivote) 4 Uxue Ezkurdia (extr. izqda.) 7 Alba Menéndez (central) 8 Maialen Múgica (lateral) 9 Ana Temprano (portera) 12 Maitane Etxeberria (extr. dcha.) 15 Maite Zugarrondo (portera) 16 Alicia Fernández (central) 27 Ana Martínez (central-lateral) 44 Silvia Ederra (pivote) 89 Altas Leire Aramendia (extr. izqda.) 5 Patri Elorza (lateral) 13 Andrea Zaldua (lateral) 14 Marta López (extr. dcha) 21 Bajas Eli Pinedo (extremo izqda.) 17 Matxalen Ziarsolo (extremo izqda.) 19 Tania Yáñez (lateral) 5 Bea Fernández (lateral) 75

Esta vez no se recurrió a los 'marcos incomparables' de otras ediciones como la bahía de La Concha o el Palacio de Aiete. Se optó por seleccionar un entorno que se ajusta más a las características de su nuevo patrocinador, Super Amara, al inclinarse por hacer la presentación en el mercado de San Martín. Esta particular fiesta, a la que casi se puede decir que no faltó nadie en el plano deportivo e institucional, estuvo amenizada por el conocido presentador Joxe Felipe Auzmendi, que ejerció de maestro de ceremonias. Se tomaron la molestia de instalar una portería de balonmano con el objeto de que a medida que iban siendo llamadas las jugadoras y protagonistas lanzaran un penalti sobre las guardametas. La eficacia de los tiros fue abrumadora.

El acto que comenzó con puntualidad británica se prolongó por un espacio de cuarenta minutos. Las jugadoras canteranas (Lizarbe, Husillos, Errekondo, Ainhoa Etxeberria, Vázquez, Camio y Odriozola) que han completado la pretemporada fueron las primeras en subirse al estrado.

El diputado general señaló que este equipo «es un referente a nivel de Gipuzkoa y Euskadi»

La portera Zugarrondo animó la presentación al ofrecer al público un improvisado monólogo

Posteriormente, fue el turno de los cuatro nuevos rostros. Son las extremos Leire Aramendia y Marta López y las laterales Andrea Zaldua y Patri Elorza, que a la postre han contribuido a rejuvenecer ligeramente la plantilla tras la marcha de las veteranas Ziarsolo, Pinedo, Yáñez y Fernández.

Marta López, que viene de jugar la Olimpiada al igual que Patri Elorza y Eli Pinedo, que recientemente ha anunciado su retirada, ya sabe lo que es jugar la Champions defendiendo los colores del Fleury francés. En este sentido comentó que «independientemente de los partidos que juegues ganes o pierdas, aporta al equipo madurez. No es como jugar la Liga u otra competición europea», apostilló.

Seguidamente se fue incorporando el resto de la plantilla, convocadas en función de su antigüedad en el equipo, lo que provocó que Alba Menéndez, de tan solo 25 años fuera la última al contabilizar ocho temporadas. Como consecuencia del hueco dejado por las dos capitanas retiradas (Ziarsolo y Pinedo) sus compañeras han decidido que sea ella junto con Esther Arrojeria la que tome la responsabilidad de lucir el brazalete.

La central de Usurbil destaca el hecho de que en esta edición se pueda jugar la Champions «después de haber tenido que renunciar los dos últimos años» y animó a la afición para que los próximos días 9 y 10 «se vuelque con el equipo en el Gasca. Nosotras lo daremos todo y será mejor si logramos clasificarnos», comentó.

El monólogo de Zugarrondo

Antes de la intervención de las dos capitanas su compañera, la guardameta Maite Zugarrondo, se encargó de alegrar el ambiente con su particular visión cómica.

No sólo no tuvo ningún reparo en recoger el micrófono que le alargó el presentador, sino que se sintió muy cómoda relatando con chispa el 'calvario' que vive como suplente de su compañera de piso Ana Temprano. La excelente forma y el nivel que atesora la meta asturiana le lleva a valorar como doblones de oro los pocos minutos que puede disfrutar bajo los palos. Sus comentarios fueron recompensados con la ovación merecida, al provocar la risa del público en repetidas ocasiones.

Pero no se puede juzgar como casual este comportamiento, sino que más bien es el reflejo del buen ambiente que reina en este compacto bloque que lleva rindiendo a un alto nivel varios lustros, al margen de los éxitos cosechados estos años.

Los representantes institucionales coincidieron en suscribir que el Super Amara Bera Bera es un referente social a nivel de Gipuzkoa y de Euskadi. El diputado general, Markel Olano, añadió que su comportamiento puede a contribuir a «la ruptura de los techos de cristal bajo la que se encuentran las mujeres» aludiendo a la presentación que hizo la candidata a la presidencia de Estados Unidos Hillary Clinton.

Previamente el diputado de Deportes Denis Itxaso destacó que «el fuerte de este equipo es su bloque y es una garantía de lo que tenga que venir. El deporte va más allá de los resultados», puntualizó.

Eneko Goia, en calidad de alcalde de la ciudad, hizo especial hincapié en significar que «independientemente de los resultados que tengáis» la trayectoria dibujada a lo largo de los años «hace que nos sintamos orgullosos».

José Ramón Fernández de Barrena, en nombre de Super Amara y del Grupo Uvesco, hizo un paralelismo entre la línea de trabajo de su firma y el equipo al significar que «nuestra prioridad es el desarrollo del producto local». El presidente del club Fernando Diez Mintegi agradeció la colaboración brindada.