«Nos duele más el orgullo que los golpes»

Jon Fernández se estira, pega unos saltos para no enfriarse y resopla. Sus venas se marcan cuando cierra el puño. Apenas quedan unos minutos para que comience el que será su último sparring antes de enfrentarse al mejicano Naciff Castillo, más conocido como 'Chatito', en Estados Unidos y necesita descargar la adrenalina. El púgil pone un pie en el cuadrilátero y se enfunda, primero el guante derecho y luego el izquierdo. Una vez arriba, encima de la lona, cuando suena la campana y el cronómetro se pone en marcha, Fernández suelta los puños.

A sus 20 años recién cumplidos, este joven de 1,80 y que no llega a los 60 kg tiene claras cuáles son sus aspiraciones. Pertinaz en su propósito de dejar este deporte en un buen lugar en Estados Unidos, lleva meses entrenándose a conciencia para ganar en su próxima velada. Desde que se iniciara con catorce años en los deporte de contacto, el boxeo ha ido ganando peso hasta convertirse en su «forma de vida». Depués de dejar el fútbol por una lesión y bajo la influencia de su tío que practicaba kick boxing, empezó a practicar este deporte que mezcla el boxeo tradicional con algunas artes marciales. «Me enganchó desde el primer día», reconoce ahora el púgil.

En el primer asalto, Jon, vestido con un pantalón de chandal rojo y por debajo una malla blanca a conjunto con su camiseta, resuelve con solvencia. Su rival, bastante más pesado que él, intenta defenderse. A pesar de su temprana edad, cuando pisa el cuadrilátero parece un boxeador veterano. Se concentra y solo ve a su rival. Demuestra estilo y técnica. Da igual quién sea. «Veo dos ojos, dos piernas y dos brazos que quieren pegarme», asegura tajante. Se defiende. Suelta los puños a gran velocidad, se agacha, esquiva y suspira. Su entrenador, Iker Cabezas, le corrige y aconseja desde una de las esquinas: «Cierra con el de atrás, gancho a la izquieda». Cabezas conoce bien los puntos fuertes y débiles del vasco ya que desde el mes de noviembre es quien se encarga de hacer progresar a Jon. Tres sesiones al día y cinco días a la semana en las que «ejercitamos la fuerza, lo aeróbico y a partir de ahora también la cabeza», comenta el técnico.

Un antes y un después En su cuarta pelea profesional tuvo que enfrentarse contra un chico de Madrid, que llegaba in victo al encuentro. Mucha gente le decía que «Celaya estaba loco, que me llevaban allí a perder, que iba a terminar con mi carrera...Me dio igual. Fui a esa pelea asumiendo el riesgo. Sabía que iba a ser duro, que el chico iba a salir a ganar delante de su gente, pero sentí que tenía que ir. Y gané por K.O. A partir de ahí la gente empezó a confiar en mí».

En el año y medio que Fernández lleva en el boxeo profesional no ha conocido las derrotas. Con ocho victorias a sus espaldas, seis de ellas por K.O, cuando flaquea piensa «en llevar a cabo todo lo que hemos entrenado, lo que me ha costado llegar hasta aquí y en que nadie me lo va a arrebatar». Parte del éxito que ha cosechado hasta la fecha se debe a su constancia a la hora de entrenar y a su tenacidad a la hora de preparar combates. «Desde que nos comunican la fecha y el rival, buscamos información en internet, vemos sus peleas y trazamos unas estrategias. Creo que me he visto todos los vídeos de Youtube», reconoce Fernández.

Se suceden los asaltos, cambian los rivales, pero Jon sigue ahí. Antes de que vuelva a sonar la campana se acerca donde Cabezas. Este le moja la cara con agua. Fernández encoge una pierna y escucha los consejos de quienes presencian el combate. «Les hago un caso relativo porque lo ven desde fuera y sus consejos son un arma de doble filo. Yo noto los golpes y sé lo que me ha ido bien y lo que no», aclara el púgil. Se acaba el tiempo y de un salto vuelve a su posición. Nekane Martín, su nutricionista y preparadora física, mira con detenimiento y de vez en cuando vocifera: «Bien, llévalo hacia abajo». Los golpes parecen no dolerle, pero Jon está cansado. Fernández golpea una y otra vez y su rival termina contra las cuerdas. Le hace sangrar de la nariz y se preocupa por que esté bien: «¿Todo bien?», le pregunta. El rival asiente. «Quedan treinta segundos, Jon», anima Cabezas. Se acabó el sparring, se saludan y el rival, girándose hacia Martín, concluye: «Es el mejor».

Jon Fernández durante el combate y a posterior con su entrenador Iker Cabezas

El combate ha terminado pero Fernández sigue entrenando con Cabezas. Se retiran a lanzar ráfagas de puños a otra parte del gimnasio. Se alejan del ring, de la zona de bicicletas, pesas, mancuernas y todo tipo de máquinas para ejercitar y definir los músculos. Se acercan a la zona en la que las ventanas que están cubiertas por banderas de diferentes países, fotografías en blanco y negro y un casco y un protector de antaño. Recibe puñetazos a diario en los entrenamientos o en los combates, pero no siempre le duelen. «En la primera pelea no noté el dolor, era tal el subidón de adrenalina, lo tensos que tenía los músculos que no sentí el dolor», reconoce al recordar aquel encuentro. Acostumbrado a poner su cuerpo al límite, se testa día a día para intentar encontrarlo. «A los boxeadores nos duele más el orgullo que el golpe. Aguantas por ti, por tus entrenamientos, por las veces que te has tenido que quedar en casa sin salir con tus amigos de fiesta, por lo que te has privado de comer y de beber y, también, por la gente que te está viendo. Aunque te quieran ver perder».

«Tenaz, constante y cabezón», así le define su entorno más cercano. No contempla días libres ni vacaciones. Ni siquiera cuando tiene una lesión. Hace un año tuvo una rotura parcial del bíceps y, haciendo caso omiso a las indicaciones de los médicos y de sus preparadores físicos, al día siguiente ya «estaba corriendo, tirando golpes aunque sin estirar del todo el brazo. Lo vivo demasiado», sentencia a modo de excusa el joven. Vive con una filosofía de vida clara: «todo lo que hagas en la vida hazlo con pasión para hacerlo bien». Su entorno no tiene duda de que nació para el boxeo, «es lo que se le da bien», sentencia Martín.

Entrenar la mente Pasar de subir a doscientas pulsaciones a volver a sus constantes normales hace que le cueste dormir porque está «agitado y tenso. Por eso, vamos a empezar con dos sesiones a la semana de yoga y de ejercicios de relajación para estar más tranquilo y afrontar mejor los combates», asegura Jon Fernández.

Esa obsesión por dar el máximo de él se traslada al plano de la alimentación. Consciente de la importancia de ajustarse a un peso inferior a los 60 kilogramos, Jon Fernández no tiene problemas a la hora de llevar una «dieta estricta libre de lactosa y de gluten, con hidratos a nivel bajo todos los días. Se basa principalmente en verduras y frutas y proteínas», aclara la nutricionista. El joven se encuentra en déficit energético de una pelea a otra. Para poder mantenerse como uno de los mejores en la categoría superpluma, Fernández tiene que hacer efuerzos. «Por su altura, saca unos 15 centímetros de diferencia a sus rivales. Eso es una ventaja pero también nos es muy difícil manterle en ese peso», lamenta Martín.

Aunque tiene cuidado con no lesionarse y en seguir los consejos de sus preparadores, ahora a falta de pocos días para su gran velada está más pendiente que nunca. Al hablar de su nueva etapa en Estados Unidos en la que seguramente tenga que demostrar su valía ante miles de espectadores, se ilusiona, pero mantiene los pies en la tierra. «El público puede animar, pero de momento cuando me suba allí pensarán quién es ese del bigote», admite. No teme lo que pueda ocurrir y que el público se ponga en su contra y apoye al mejicano. «Tengo presión por hacerlo bien por la gente de aquí, que estará pendiente de mi pelea y tengo que dejar el pabellón alto», sentencia.

El poder ir a Estados Unidos, recogiendo el testigo de Uzkudun y Gaztañaga no le da ningún miedo. «¿Responsabilidad? Tampoco. Voy a ganar y a hacerlo bien», dice entre risas. Ahora que han pasado meses, recuerda, con ilusión y nostalgia, el momento en el que su mánager, José Luis Ceaya, le llamó para anunciarle que tenía la oportunidad de iniciar una nueva etapa. «Sí que alguna vez me lo había imaginado pero nunca pensé que me iba a tocar a mí. Lo veía como algo irreal. Iba en el coche cuando me lo contó. Flipé. Me puse tenso y a sudar». Su allegados admiten que se lo «esperaban de alguna manera porque vieron toda la progresión» desde que Jon decidió dejar su trabajo en el negocio familiar y dedicarse plenamente al boxeo.

Tras tres horas en el gimnasio, Jon Fernández se estira y cuelga sus guantes. Pero sólo por hoy. Antes de pisar un ring americano, el púgil, que aunque dice no ser supersticioso, hizo la maleta para partir a cumplir su sueño sin lavar los pantalones. Seguro que dentro de unas horas le veremos enfundándose primero el guante derecho y luego el izquierdo. Por si acaso.