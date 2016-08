Marieke Vervoort no quiere vivir más

Campeona paralímpica de 100 metros en Londres 2012, Marieke Vervoort se prepara para revalidar la medalla de oro que consiguió en tierras británicas, pero esta vez afrontará el reto de diferente manera. La atleta belga de 37 años buscará su tercera presea en unos Juegos consciente de que tiene un papel firmado que autoriza a acabar con su vida; es decir, para someterse a la eutanasia cuando ella lo decida.

Vervoort padece desde los 14 años una enfermedad degenerativa incurable que le provoca terribles sufrimientos, además de paralizarle las piernas. A los 20 años, la silla de ruedas se volvió indispensable en su vida pues ya dependía de ella. Una circunstancia que dificultó mucho su trayectoria académica y finalmente le hizo tomar la decisión de abandonar los estudios.

Tras concluir los Juegos Paralímpicos de Londres, la belga ha realizado una rutina de entrenamientos exigente y dura con la cita de Río de Janeiro en mente. Sabe que será el último certamen de su vida como profesional en el ambito paralímpico. Quiere dejar el deporte – y quizás la vida– en lo más alto y que se le recuerde alegremente por lo que es: una luchadora.

Si bien el deporte ha sido una de las fuentes de alegría más fuertes en su vida, por ello y por la complejidad de la enfermedad Vervoort sufre insoportables dolores que le obligan a tirar de diferentes fármacos como la morfina. Sin embargo, tal y como ha reconocido en numerosas ocasiones, cuando se sube en la bici de competición «todo desaparece». Expulsa los malos pensamientos, golpea al miedo, la tristeza, el sufrimiento y la frustración, tal y como indicó en declaraciones a ‘El País’. Esa es la clave de su éxito. Así consiguió hacerse con los tres metales en los Juegos.

Toda ayuda es poca para la belga. Además de familiares y amigos, una enfermera acude a ayudarla cuatro veces al día con el fin de hacerle más amena la vida cotidiana. Pero tal y como declaran sus allegados, Vervoort muestra dos caras: «Una en la que está feliz haciendo deporte y rodeada de gente, y otra que sufre en casa».

A Marieke Vervoort, pese a que Bélgica es uno de los países del mundo más permisivos en cuanto a leyes de la eutanasia se refiere (un gran porcentaje opta por este método para morir), no le fue fácil hacerse con los papeles que le proporcionaban tal derecho. Tuvo que convencer a un psiquiatra de que la decisión de llevar a cabo el suicidio asistido no era fruto de un estado emocional momentáneo y, además, demostrar ante diferentes especialistas que los intensos dolores no eran pasajeros y que no había esperanzas de cura.

Lanzarote, paz y tranquilidad

La atleta belga se ha decantado por Lanzarote como lugar para llevar a cabo el tramo final de su preparación antes de los Juegos Paralímpicos de Río que se disputarán entre los días 7 y 18 de septiembre. Un evento señalado donde intentará mejorar el oro y la plata conseguidos en Londres y dar validez a su título mundial logrado en Doha en el año 2015.

En cuanto al ‘modus operandi’ con el que se someterá a la inyección letal, Vervoort declaró que espera que los suyos tengan fuerzas para estar junto a ella en el momento crítico y no quiere tristeza ni llantos sino todo lo contrario: una celebración que refleje lo que Vervoort ha sido. Desea ser incinerada, tal y como declara a ‘El País’: «Quiero que lanzen mis cenizas en Lanzarote, donde la lava se une con el mar. Un lugar que me transmite paz y tranquilidad». El momento exacto de la eutanasia lo decidirá ella, pero será después de Río.