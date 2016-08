Llopis: «Voy a ir a por todas, quiero llegar a la final de 200 estilos»

Su clasificación para los Juegos Paralímpicos de Río le pilló por sorpresa. El nadador donostiarra Iñigo Llopis, de 18 años, disfrutaba de unas vacaciones en Madrid cuando se enteró de la posible exclusión de la competición de Rusia por el escándalo del dopaje. En caso de confirmarse la suspensión del equipo ruso, Llopis viajaría a Brasil a competir en las modalidades de 100 y 50 libres y 200 estilos, ya que en el campeonato de Europa se quedó a cuatro centésimas de lograr su objetivo, justo detrás del representante ruso. Pocos días después de que le llegara el rumor, se confirmó lo esperado. Así, el próximo sábado el joven nadador volará a Río de Janeiro.

- ¿Cómo recibió la noticia de la suspensión de Rusia?

- Cuando estaba de vacaciones en Madrid me comentaron que existía la posibilidad de que fuera a Río y decidí regresar de inmediato a Donostia a entrenarme. No podía perder el tiempo. El pasado martes, cuando estaba a punto de entrar al agua, llamaron a mi entrenador para decirle que sí iba. Sentí una alegría inmensa. No sé cómo explicarlo. ¡Le di un gran abrazo y me lancé al agua a nadar! Quiero aprovechar al máximo esta oportunidad que me han dado en el último momento. Es un placer poder participar en las Paralimpiadas.

- ¿Qué espera de estos Juegos Paralímpicos?

- No he podido prepararlos muy bien. Al no saber hasta el último momento que iba a ir, no me he entrenado mucho. He estado un mes y medio de vacaciones y eso se va a notar, pero aunque sea complicado voy a intentar llegar a la final en 200 estilos. En esta modalidad voy a ir a por todas. Quiero llegar a la final.

- Esta última semana, ya consciente de su participación en Río, ¿se ha preparado de alguna manera especial?

- Sí. Desde el día que volví a casa me he entrenado sin descanso de lunes a sábado. Además, tres días por semana he realizado sesiones dobles de mañana y tarde. Antes de ir a Río voy a Mallorca hasta el sábado a prepararme mejor. Ese mismo día viajo a Brasil, donde competiré los días 11, 16 y 17. Primero lo hago en 100 libres, luego en 50 libres y la competición gorda, la de 200 estilos, toca la última. Hasta allí iré con el equipo, con la selección. Mi entrenador también viajará para animarme, pero lo hará aparte. Nos veremos una vez llegue a Brasil.

- ¿Quién es su mayor apoyo en este tipo de competiciones?

- Diría que en quien más me apoyo es en mi entrenador, Isaac Pousada. Al fin y al cabo es con quien más tiempo paso. Estoy con él a diario y es quien más me ayuda. Pasamos mucho rato juntos. Cuando necesito algo siempre acudo a él. Estamos muy unidos.

- ¿Es supersticioso?

- Sí. Siempre he creído bastante en ese tipo de cosas. Sobre todo en los amuletos.

- ¿Seguirá algún tipo de ritual antes de saltar al agua los próximos días en Río?

- No tengo ningún ritual, es decir, no tengo ninguna costumbre en concreto, pero siempre llevo conmigo un colgante en forma de tabla de surf. Es mi amuleto. Nunca me separo de él. Lo llevo siempre en la mochila para que me dé suerte. A veces la competición sale bien y a veces no, pero, pase lo que pase, lo llevo conmigo en todo momento. Es un collar de Costa Rica muy especial para mí. Me lo regaló Keylor Navas, el portero del Real Madrid.

- Solo le queda un año de Bachillerato. ¿Ya ha pensado qué va a hacer después de terminar su etapa en el colegio?

- Me gustaría estudiar el grado universitario de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Pero todavía tengo un curso entero por delante para pensarme bien las cosas. Todo puede cambiar.

- Y en lo deportivo, ¿qué retos tiene en mente para la próxima temporada?

- Quiero conseguir la mínima para ir al mundial el año que viene. Todavía no han salido las marcas, pero creo que hay posibilidades. Tengo muchas ganas de entrenarme desde la vuelta de Río para conseguirlo. No hay que perder el tiempo. Si trabajo duro, lo voy a lograr. No me cabe ninguna duda al respecto.

- Talante positivo.

- Sí. Lo soy. Siempre lo he sido. Con trabajo y esfuerzo se puede conseguir todo lo que uno se proponga. Mírame. ¿Quién me hubiera dicho a mí hace un par de semanas que competiría en las Paralimpiadas de Río 2016? Hay cosas que llegan por sorpresa y hay que aprovecharlas al máximo. Si luchas por lo que quieres, tarde o temprano lo vas a conseguir. Y si no... ¿por qué no intentarlo? No pierdes nada.