Juegos Paralímpicos de invierno Jon Santacana: «Más que nervios hay emoción» Santacana muestra una medalla junto a su guía Galindo. El donostiarra disputa en PyeongChangsus quintos Juegos Paralímpicos EL DIARIO VASCO Lunes, 26 febrero 2018, 14:55

El esquiador donostiarra Jon Santacana ha declarado que «más que nervios hay emoción» ante sus quintos Juegos Paralímpicos en PyeongChang (Corea del Sur), en los que competirá junto a su guía Miguel Galindo.

Jon Santacana es el esquiador paralímpico más laureado a nivel estatal y cuenta con ocho medallas -tres de oro, tres de plata y dos de bronce- en sus cinco Juegos, desde la primera vez que participó en Salt Lake City 2002.

«Más que nervios hay emoción. Han sido cuatro años difíciles, pero nos mantenemos, somos más viejos y estamos enteros. Por eso estos Juegos los afrontamos con ilusión y mucha emoción. Estamos con ganas de disfrutar, competir y dejar hasta la última gota de energía», ha confesado.

El esquiador guipuzcoano, que sufre una deficiencia visual, ha declarado que «hoy en día las cosas están más difíciles que nunca y hay países muy potentes que hacen mucha inversión en deportes de invierno».

«Hay rivales muy difíciles, que se preparan mucho, tienen grandes corredores y ahora mismo no creo que estemos dentro de los favoritos, pero sí de los que podemos luchar por las medallas. Si no fuera así, no iríamos a Corea», ha concluido.

Jon Santacana forma parte del equipo español que competirá en los Juegos Paralímpicos de PyeongChang y que completan su guía Miguel Galindo y los riders de snowboard Astrid Fina y Víctor González.