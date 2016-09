Teresa Perales no falla

Todo lo que toca Teresa Perales se convierte en metal. Ya sea oro, plata o bronce, la aragonesa se sube una vez tras otra a los podios paralímpico. Sídney, Atenas, Pekín, Londres y ahora Río han visto cómo se colgaba una medalla del cuello. Y esta vez ha sido de plata, en el 200 libre.

Era favorita a subir al podio y cumplió con las expectativas. No falló en las preliminares y consiguió el tercer mejor tiempo para colarse en la final. Y no falló. Por la calle 3 y después del espectáculo que había protagonizado instantes antes Daniel Dias, el Phelps paralímpico, la española ofreció el suyo particular.

Comandó la prueba durante las tres primeras piscinas y después no consiguió aguantar su ritmo. Se vio superada por la china Li Zhang y cerca estuvo de tener que conformarse con el bronce. Apretó los dientes en el tramo final mientras veía cómo la noruega Sarah Louise Rung le comía terreno, pero no la superó. Una plata más, una medalla más. Y van 23.