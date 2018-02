Juegos Olímpicos de Invierno Lucas Eguibar: «Estoy cabreado porque llevaba muchísimo tiempo preparándome» Lucas Eguibar, durante la celebración de los octavos de final de snowboardcross. / EFE El rider donostiarra, eliminado en octavos de final tras sufrir una caída con el italiano Omar Visintin, asume con rabia y resignación quedarse fuera de las medallas IKER MENDIA Jueves, 15 febrero 2018, 19:58

Lucas Eguibar se ha mostrado apesadumbrado tras caer en los octavos de final de la prueba de snowboardcross en los Juegos Olímpicos de PyeongChangdespués de haber sufrido una caída con el italiano Omar Visintin. El rider donostiarra, que no ha podido ocultar su decepción tras echar por tierra en menos de un minuto cuatro años de preparación meticulosa, ha asegurado que «no he tenido ni tiempo de llegar a disfrutar en la prueba. Ha sido todo muy rápido y es lo que hay».

'Luki' ha profundizado en sus sensaciones personales, más de abatimiento que de esperanza ante el futuro: «Ahora la verdad es que estoy cabreado, con mucha rabia encima, porque llevaba muchísimo tiempo preparando esto. La temporada está siendo muy mala y algo habrá que cambiar».

En cuanto a la caída en cuestión, lo ha explicado como lo ha vivido: «Hemos salido muy juntos, él me ha tocado y en el salto ha tirado un poco a la izquierda, luego a la derecha... Para cuando me he dado cuenta, estaba en el suelo... La verdad es que aún me queda temporada, me quedan tres carreras, pero no me juego nada. Tengo una semana por delante, que la aprovecharé para descansar en casa con mi familia. Como no me juego nada en esas carreras, trataré de disfrutar».