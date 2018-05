Gipuzkoa Basket Fisac dice «estar desgastado» y no tiene claro su futuro en el GBC a pesar de tener contrato Las palabras del entrenador del GBC en la rueda de prensa de esta mañana han sonado a despedida RAÚL MELERO Viernes, 11 mayo 2018, 12:13

«Si creo sinceramente que ha acabado mi ciclo aquí, lo dejaré». Lo que supuestamente iba a ser una clásica comparecencia previa al partido de Porfirio Fisac en la sala de prensa de Illunbe, se ha convertido en un pequeño terremoto que puede tener movimientos en el corazón del Gipuzkoa Basket. De hecho las palabras del entrenador de Fuenterrebollo han sonado a despedida. «Nunca se sabe. Os repito, muchos de vosotros le conocéis. Sería bueno tener la suficiente prudencia como para esperar. Es cierto que mis palabras denotan que sí es verdad que estoy cansado, pero bueno, debo de esperar».

El entrenador del GBC ha conseguido alcanzar la permanencia de forma satisfactoria con un equipo que comenzó la Liga con mucha diferencia presupuestaria respecto a sus rivales. Por eso han extreñado sus palabras. «Sencillamente solo se debe a una exigencia personal que yo tengo conmigo mismo. Probablemente vine a este proyecto de cara a cuatro, cinco o seis años. Mi desgaste ha sido muy grande. Excesivamente grande, de verdad. Personalmente muy grande. Si creo que he cumplido con eso, el día 24 será el último día que entreno al equipo. Si creo que debo de seguir y puedo seguir haciéndole cosas buenas equipo y al club, seguiré para delante. Así de sencillo. Este es mi club y mi relación con Miguel Santos y Nekane Arzallus es personal. Estos son los máximos valedores de que yo esté aquí. Los máximos valedores de ayudarme. Solamente si pienso que este proyecto ya está hecho en mi cabeza lo que quiero hacer, lo haré así», ha declarado el técnico.

El discurso de Fisac ha seguido por los mismos derroteros. «Me conocéis. Yo a veces me desgasto, me desgasto mucho. Han sido años difíciles duros, muy bonitos exteriormente pero para un entrenador como soy yo, es complicado a veces. La decisión al tengo tomada desde diciembre. La decisión la saben mis jugadores, mi cuerpo técnico, la saben Nekane y Miguel, pero hay que esperar».

Fisac ha desvelado que o se tarta de «un tema de ofertas o buscar un proyecto nuevo, no. No tengo ninguna oferta porque el baloncesto va mucho más retrasado en este sentido. Lo que sí creo que lo que he dado al club al equipo y a la ciudad. Eso ha sido bastante y si creo que estoy cansado o agotado de este proyecto lo diré, pero solo cuando acabe la liga».

El técnico de Fuenterrebollo firmó el verano pasado junto con su staff por dos años, pero considera que si llega el caso de romper el contrato, no cree que haya problemas. «Cuando descendimos la primera vez en el año 2007 tenía contrato para el año siguiente y renuncié a él porque no me parecía justo quedarme cuando había sido el máximo responsable de bajar. Si este año decido que debo marcharme, también lo haré. Este es mi club y ellos saben mi vinculación. Además, todo tiene su periodo y su tiempo. Si creo que no tengo más para dar al club, así lo haré».

Después de esta especie de tsunami, Fisac ha evaluado la baja de Henk Norel para el choque del domingo del GBC (12.30 horas) ante el Morabanc Andorra en el principado. El jugador holandés, además de la rotura de fibras que tuvo ante el valencia, también tiene dañada una parte de al rodilla que Fisac ha tratado de explicar. «Además de la rotura de fibras, Henk se dañó una inserción en la rodilla y su evolución ha ido más lenta. No quiero ser mala persona y hacer arriesgarle a un jugador que nos ha dado tanto durante esta temporada. Cuando no tenga ningún riesgo de lesión, jugará. Además hablamos de una rodilla que anteriormente fue operada y tenemos que andar con mucho cuidado», ha comentado Fisac.