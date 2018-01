Gipuzkoa Basket Xabi Oroz (Escolta del Delteco-GBC): «El Madrid no ha perdido aún fuera, pero podemos dar la sorpresa» Xabi Oroz realiza ejercicios de estiramiento en Illunbe. / MIKEL FRAILE El azkoitiarra confía en ganar el domingo al Real Madrid en Illunbe y dar la campanada, aunque admite las dificultades RAÚL MELERO SAN SEBASTIÁN. Viernes, 19 enero 2018, 07:00

Xabi Oroz vive los días previos al partido del domingo (17.00 horas) en Illunbe ante el Real Madrid en una encrucijada. Es azkoitiarra y varios miembros de su cuadrilla salen esta noche en la tamborrada de Azpeitia. Precisamente el día que cumple 22 años. «Igual voy a verles un rato, pero luego volveré a casa», afirma. Se debe al Delteco Gipuzkoa Basket.

- ¿El de Santiago de Compostela ante Obradoiro fue uno de los mejores partidos de la temporada?

- Uno de los partidos con mejores minutos, pero creo que no ha sido el mejor. Atacamos muy bien sus puntos débiles y, a pesar de ir perdiendo por quince, nunca nos rendimos. Logramos tres triples consecutivos y volvimos a meternos en el partido. Jugamos muy abiertos y nos llevamos la victoria.

- Está caro tener minutos en el Delteco GBC y más aún si delante se tiene a un Van Lacke en un grandísimo momento de forma...

- Fede lleva un mes jugando muchísimo y ayudando al equipo. Cuando salgo a la cancha intento aportar energía al equipo, defensa. Pero todos tenemos ojos y cuando el que está al lado lo está haciendo mejor que tú es lógico que el que juegue sea él. Es mi primer año en ACB, en el GBC. He hablado por Porfi y entiendo que el entrenador busque siempre lo mejor para el equipo.

- Con su aportación, el equipo ha dado un paso adelante en defensa.

- Cuando salgo a la pista trato de aportar intensidad al equipo para que juegue más alegre, más dinámico, pero cada partido es diferente. El entrenador tiene muchas variantes de juego. A veces le interesa jugar más pausado, con tranquilidad, para poner en práctica diferentes sistemas, y otras con mayor rapidez. Me veo bien en defensa y estoy satisfecho con los minutos que he tenido hasta ahora, me los he ganado.

- Siete victorias en el casillero a estas alturas de la temporada, ¿lo habrían firmado al inicio?

- Sí, sin duda alguna. Es un balance muy positivo. Antes de Navidades teníamos un calendario muy complicado. Contra equipos muy potentes y salidas complicadas, pero ganamos primero en Burgos y luego en Illunbe al Tenerife. Hubiera sido distinto ir a Santiago sin esas dos victorias consecutivas. Nos dio tranquilidad para jugar con más libertad, sin presión.

- Viene el Madrid, ¿quién le gustaría que no jugase, que fuese baja el domingo?

- Campazzo lo está haciendo muy bien en los últimos partidos, igual que Doncic y Tabares. El Madrid tiene una gran plantilla, no ha perdido aún ningún partido en los desplazamientos, pero podemos dar la sorpresa. Será complicado, tenemos nuestras opciones. Para eso jugamos a baloncesto.

- ¿Se ven capacitados para ganarles a los de Pablo Laso?

- En un partido pueden pasar mil cosas. Saldremos a la cancha con la misma humildad de siempre, como si fuese un partido más, aunque es un día especial después de la fiesta de San Sebastián. Queremos disfrutar de este partido. Me imagino que el domingo irá mucha gente a Illunbe a animarnos y queremos darles una alegría.

- ¿Qué es lo que más le gusta del Real Madrid?

- Tienen de todo, pero sobresale la capacidad de anotación que tiene Carroll. Es un equipo muy físico, aprovechan bien las rotaciones. Al final eso es lo que buscan todos los equipos de Euroliga. Intentarán abrir una brecha en el marcador con transiciones rápidas y contraataques al tratarse de un rival inferior. Eso es lo que deberemos evitar, hay que jugar muy concentrados desde que el balón se ponga en juego. Aunque no podemos competir en el físico, también tenemos nuestras armas y trataremos de explotarlas.