Gipuzkoa Basket La virtud de aprender a ver en la oscuridad Penúltimo partido en casa. Fede Van Lacke hace virguerías con el balón durante el entrenamiento del martes pasado en Illunbe. / UNANUE El Burgos, acompañado de mil seguidores, llega a Illunbe (18.00 horas) en un partido que el GBC tratará de vencer con la baja otra vez de Norel RAÚL MELERO Domingo, 29 abril 2018, 09:26

El Delteco Gipuzkoa Basket lleva semanas acostumbrado a caminar en la oscuridad. Y este domingo el plan va a ser el mismo que en las últimas semanas. Desde el pasado 8 de abril, el equipo donostiarra no tiene su particular antorcha, Henk Norel. No hay duda de dos axiomas que se presentan con la ausencia del de Gorinchem. Por un lado se pierde al mejor hombre del equipo por sus puntos, rebotes y dominio en la zona. Sin embargo Fisac ha ideado un plan en estos partidos que le ha dado un rédito estupendo: dos triunfos ante el Tenerife y Obradoiro, por una sola derrota, previsible por otro lado, frente al Barcelona.

Así que para el encuentro de esta tarde en Illunbe ante el San Pablo Burgos (18.00 horas, Movistar plus), el penúltimo de esta sobresaliente temporada en feudo propio para el GBC, el equipo donostiarra deberá solventar los momentos de tinieblas sin Norel que será baja por cuarto partido consecutivo. La rotura de fibras en su gemelo, así se dijo en el primer parte médico del jugador, no tiene visos de mejora por el momento y habrá que esperar para verle de corto el próximo domingo.

La buena noticia es que Van Lacke, que se perdió el choque ante los blaugranas por molestias en su aductor, será de la partida. También Daniel Clark, quien se ha perdido un par de sesiones esta semana por dolores en la espalda. El inglés, que por cierto aunque pase desapercibido para la gran mayoría, lleva jugando con un dedo roto desde mediados del mes de noviembre, se enfundará el 88 del GBC para intentar subir la decimotercera victoria al casillero.

Jugar sin 'cinco'

El partido de hoy debe servir para lograr la permanencia matemática. Desde que se logró el duodécimo triunfo ante el Obradoiro, la salvación es virtual ya que los equipos que tiene por debajo el Delteco deberían ganar todos los partidos.

Fisac ha dejado claro en muchas ocasiones que no está para dejar escapar oportunidades y que a los partidos de casa les da extrema importancia. Quiere ganar y jugar bien. Un cóctel que haga engancharse a más seguidores para la causa del Delteco la campaña que viene.

La ausencia de Norel hará que haya muchos minutos para Danny Agbelese y que durante algún rato se juegue sin un 'cinco' claro. Clark, Fakuade, el propio Agbelese y probablemente Beraza, serán los sustentos interiores. Enfrente un equipo sin muchos centímetros a excepción de Goran Huskic (2,10), pero sí con buenos muelles como Thompson y Sebas Saiz, o la capacidad de jugar por fuera de Javi Vega.

De lo que ocurra cerca del aro, puede depender mucho el resultado, sobre todo en la pelea por el rebote, aunque como siempre los triples serán los que desnivelen la balanza de uno u otro lado. El cuadro burgalés no es que sea muy fiable desde la línea del 6,75 -es el tercer peor equipo en porcentaje de tres de la Liga- pero tiene buenos tiradores como Edu Martínez, Vlatko Cancar, Alex López o Corey Fisher.

Ambiente de fiesta

Precisamente el base estadounidense es el gran generador del conjunto que entrena Diego Epifanio. Tanto en campo abierto como en ataque posicional, el jugador nacido en el Bronx es capaz de crearse sus propias canastas o asociarse con Deon Thompson y John Jenkins, los jugadores más peligrosos de cara al aro en el equipo que entrena Diego Epifanio.

El ambiente en Illunbe tendrá tintes festivos con la presencia de cerca de mil seguidores del Burgos en las gradas. Para ello el Delteco ha dado la opción de asistir a todos los federados y a los parados al partido por seis euros, con lo que la entrada puede ser de las mayores de la temporada. El GBC deberá encontrar la virtud de jugar sin su líder.