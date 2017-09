«Vamos a ser primera línea en entrega y sacrificio» GBC Fede Van Lacke ha sido presentado esta mañana en el Casino Kursaal RAÚL MELERO SAN SEBASTIÁN Martes, 19 septiembre 2017, 13:06

El Gipuzkoa Basket ha presentado a uno de los jugadores que está llamado a ser un referente tanto dentro como fuera de la cancha. Se trata de Fede Van Lacke, quien a sus 37 años vuelve a la liga Endesa después de haber militado las últimas temporadas en equipos de la liga argentina. Las primeras palabras de Van Lacke como jugador del cuadro donostiarra han sido de felicidad y de ilusión. «La verdad es que estoy feliz. Primero por estar en el lugar donde mi familia y yo queremos estar, después en una liga donde queríamos volver y sobre todo con un entrenador con el que hacía mucho deseaba volver a encontrarme, como es Porfi». El escolta nacido en Santa Fe se ha referido después al proyecto que tiene entre manos el equipo guipuzcoano. «También feliz por estar en un proyecto con la ilusión, con la dedicación y con las ganas que tiene el Gipuzkoa Basket. Ser partícipe de un proyecto que comenzó el año pasado con un rearmado del club y que tiene como objetivo resurgir e instalarse en la ACB».

El nuevo jugador del GBC no ha podido jugar los últimos amistosos por una sobre carga en el adductor, aunque ha reconocido que ha estado entrenando y haciendo cosas a menor ritmo que sus compañeros pero que no ha estado parado del todo.

«Dentro de la cancha soy un jugador que tengo la fortuna de adaptarme a lo que el equipo necesite», ha desvelado el escolta del GBC. «Más allá de que Porfi me conoce muy bien y sacó lo mejor de mí en los tres años que estuve en Valladolid, seguramente fueron los tres mejores años de mi carrera». Van Lacke es un jugador que destaca por su intensidad y energía sobre la pista. Puede anotar de muchas maneras distintas, en penetración o lanzando desde fuera y el gran valor que tiene es la experiencia que atesora. Valladolid, Joventut y estudiantes han sido los tres equipos ACB donde ha militado y conoce perfectamente la competición, algo que puede ayudar mucho a los jugadores que van a debutar este año en al liga. «Es una labor que me tocará hacer pero sin sobrepasarme porque ahí está la figura de Porfi», ha dicho. «Estoy notando que los chicos intentan aprender todas las cosas. No se tarta de un tema de edad, porque tenga 37 años tengo que dar lecciones, las puede dar alguien más joven. Pero sí que los que menos tiempo llevan, tratan de aprender muchas cosas».

Van Lacke no tomó parte por precaución en los partidos disputados este pasado fin de semana en Granada, pero ha señalado que el poso que ha dejado es inmejorable. «La idea es que el equipo compita los cuarenta minutos. No tenemos grandes estrellas no tenemos gente de prior nivel europeo. Pero sí vamos a ser primer nivel en cuanto a competir, en cuanto a entrega y lucha. Mientras mantengamos esa filosofía e identidad la gente se va a divertir y se va a identificar con nosotros».

El jugador argentino tendrá un papel preponderante en lo que se refiere a anotación junto con hombres como Clark, Novel o Swing. Se encuentra preparado para ello y de aconsejar a los más jóvenes. «Son grandes observadores y aplican enseguida todos os conocimientos», ha dicho.

La presentación del argentino se ha llevado a cabo en el casino Kursaal que después de algunas temporadas vuelve a ser colaborador del GBC en su nueva andadura en la ACB.