“Vamos a ser un equipo bonito de ver” JOSE MARI LOPEZ Porfi Fisac advierte de la dificultad del debut liguero para el que no estará Kenny Chery RAUL MELERO SAN SEBASTIÁN Viernes, 29 septiembre 2017, 12:48

El Gipuzkoa Basket abrirá el telón de su regreso a la ACB el próximo domingo en una complicada cancha como es el gran canaria Arena (13.00 horas) ante el conjunto amarillo, recientemente finalista de la Supercopa. Porfirio Fisac en su comparecencia previa al choque ha advertido que «no es el mejor sitio para empezar la Liga pero sí que es idóneo para decir a la competición hasta dónde queremos llegar». A renglón seguido, el segoviano ha analizado por encima lo que se va a encontrar el cuadro guipuzcoano en su estreno. «Gran Canaria tiene doce buenos jugadores, con cinco interiores de gran nivel que repiten muchos del año pasado. En el puesto de base están Mekel y sobretodo Oliver que les da mucha consistencia a pesar de ser un hombre veterano, da gusto verle jugar. Y por fuera toda la batería de jugadores tienen alta capacidad anotadora».

Sin duda que el desplazamiento a las islas es de los más difíciles que se puede encontrar el GBC. El equipo viajará sin Kenny Chery, de baja aún por la luxación en el codo izquierdo que sufrió en el amistoso contra el Murcia. Por contra, las buenas noticias llegan por parte de Fede van Lacke. «Ha entrenado estos días con normalidad y será de la partida. Iremos los diez jugadores del primer equipo», ha observado Fisac. Las lesiones en pretemporada se han cebado con el canadiense y el argentino, pero para Fisac no hay mal que por bien no venga. Otros jugadores han dado un paso hacia delante. «Los problemas físicos de Van Lacke y Chery han retrasado el juego porque son dos puestos claves. Hay gente que ha dado un paso adelante como Dani Pérez y Jordan Swing», ha reconocido.

Respecto al estado anímico de su equipo, el entrenador del GBC ha explicado que «lo más importante es que entendamos por qué hemos regresado a esta competición. Me gusta identificarme hacia dónde queremos encaminarnos. Tenemos que transmitir lo que el año pasado transmitió esa plantilla, crear un club con una identificación nueva, transmitir pasión que es fundamental para que la gente esté con nosotros». Fisac está convencido de que la gente se lo va a pasar bien con el equipo que ha diseñado. «Vamos a ser un equipo joven con determinadas pinceladas de veteranos pero no exentos de calidad. Yo creo que vamos a ser un equipo bonito de ver. Incluso a veces me sorprende el grado de descaro que tienen algunos de los jugadores en los entrenamientos».

La primera semana de competición será muy exigente ya que después de la visita a Gran Canaria, el miércoles 4 de octubre llegará el Betis y el domingo esperará el Movistar Estudiantes en Madrid. «Si no tienes lesionado no es malo porque lo antes posible te mete en el impacto de la Liga. Nosotros tenemos muchos jugadores no conocedores del campeonato y por ahí esperemos que vaya bien. Lo que no me gusta es que tengamos que jugar contra el Betis un miércoles por la tarde. Me hubiera gustado más jugarlo un sábado o un domingo».