Gipuzkoa Basket «Vamos por el camino correcto, competimos» Salvó, Clarke y Norel conversan ayer en Illunbe. Van Lacke atiende las instrucciones de Fisac. / LOBO ALTUNA Daniel Clark y Fede Van Lacke destacan que el GBC será fuerte si sigue «jugando como un equipo» como hasta ahora . Inglés y argentino coinciden en que «no hay nada fácil en esta Liga y habrá que trabajar mucho para ser siempre mejores que en el partido anterior» I. I. SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 11 octubre 2017, 07:05

Conocen el oficio y avisan de que el camino no ha hecho más que empezar, pero son optimistas. A Daniel Clark y Fede Van Lacke, los valores que ha demostrado el GBC en las tres primeras jornadas de Liga les generan confianza: espíritu de equipo y competitividad. De esa forma, aseguran, se puede llegar lejos. A eso habrá que añadir, coinciden, una mejora en el juego para estar a la altura de la exigencia de una competición tan dura.

«Se nota que somos un equipo», comienza el inglés. «Confiamos en nosotros mismos. Se ha hecho un buen trabajo y hemos jugado como un equipo los tres partidos, aunque perdimos el primero. Esperamos poder seguir así toda la temporada».

Van Lacke -que esta noche habrá dormido intranquilo por el vital Ecuador-Argentina de fútbol- añade matices al razonamiento. «Estamos muy contentos y muy enfocados en la idea que se plasmó desde el primer día, que era competir en cada partido. En los tres encuentros lo hemos hecho muy bien. En dos pudimos conseguir la victoria ante rivales que se pueden considerar directos, y en el campo del Gran Canaria, en la primera jornada, tuvimos opciones de ganar. Destaco que el equipo está compitiendo y eso significa que vamos por el camino correcto, por el que Porfi quiere. Más allá de anotar o no anotar, de defender o de atacar, el equipo da la cara, lucha y compite con cualquier rival que se ponga enfrente».

Clark afina el diagnóstico al considerar que «lo más importante es que hemos ido a más, hemos mejorado cosas desde el primer partido al tercero. Es fundamental no volver a caer en los mismos errores que se han cometido y seguir mejorando».

Se nota el optimismo por el prometedor inicio, pero el inglés pide prudencia. «En esta Liga, lo puedo decir por experiencia, no hay nada fácil. Ninguno de los tres partidos que hemos jugado ha sido sencillo y ninguno de los que quedan lo va a ser. Cuantos más partidos ganas mejor hay que estar, porque más te quieren derrotar los rivales. Siempre hay que estar a mejor nivel que el partido anterior. Hay que ir partido a partido. No podemos pensar en la permanencia ni en otra cosa que no sea el siguiente encuentro. Es nuestro objetivo y lo que tenemos que hacer».

«Mirar a nosotros mismos»

Van Lacke apunta que «más allá de si el rival jugó bien o no, como el día del Betis o el Estudiantes, se puede decir que el equipo ha competido. Nosotros, como transmite Porfi, tenemos que mirar a nosotros mismos y no al rival. De esa forma vamos a tener siempre opciones. Si el rival juega mejor y nos gana, volveremos a casa y seguiremos trabajando. Y si no, conseguiremos muchas victorias. El equipo tiene que jugar bien, al mejor nivel posible, y a partir de ahí los resultados vendrán solos».

Clark eleva la exigencia. «Hemos mostrado nuestras ganas y nuestra ambición, pero técnicamente quedan muchas cosas por mejorar». Pero admite que «el equipo está bien, jugando un buen baloncesto, un basket divertido».

Su compañero coincide en que «tenemos que trabajar mucho para mejorar la dinámica de juego, pero la unión del grupo, las ideas claras que Porfi transmite a los jugadores y el hambre que tiene el equipo por conseguir asentarse en la Liga los estamos consiguiendo. Queremos encontrar un sitio a la altura de lo que exige la competición, una jerarquía y preparación altas. Van tres jornadas solamente, pero lo mostrado a día de hoy es que el equipo va a competir y luchar cada partido».