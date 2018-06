Gipuzkoa Basket Valdeolmillos: «El GBC es un sitio magnífico para trabajar» Valdeolmillos y Arzallus, durante la presentación. / LOBO ALTUNA El nuevo entrenador del Gipuzkoa Basket promete un equipo «aguerrido, luchador y que se construye desde la defensa» RAÚL MELERO Lunes, 25 junio 2018, 12:09

Sergio Valdeolmillos ha sido presentado como nuevo entrenador del Delteco Gipuzkoa Basket para la próxima temporada. El técnico granadino se ha mostrado agradecido con la oportunidad brindada por al escuadra guipuzcoana. «Vengo muy ilusionado después de un gran año en Baskonia . Llevo 26 años en el deporte profesional, el año pasado quise ser ayudante para comprobar cuál es el mejor nivel de baloncesto que hay en Europa, que es la Euroliga, y ahora vengo con las pilas cargadas para poder proyectar todo lo que he aprendido aquí en San Sebastián».

Valdeolmillos ha estado acompañado por la presidenta del club Nekane Arzallus, quien dio la bienvenida al nuevo entrenador. «Sergio es un apasionado del baloncesto y es una persona que viene con ilusión, hambre, conoce nuestro club y seguiremos ilusionando a la gente en Illunbe. Agradecerle su compromiso de venir a GBC».

Valdeolmillos no tuvo problemas en destapar qué tipo de equipo quiere en el Gipuzkoa Basket. «Baso un poco todo desde la defensa hacia las demás situaciones. Quiero que seamos un equipo aguerrido, luchador y tenemos ser sólidos desde atrás para construir después el juego de ataque». El granadino reconoció que «cuento con Norel y me gustaría que se quedara. Ha hecho una gran temporada y me voy a poner en contacto con él para convencerle aunque sabemos que ahora que se ha abierto el mercado ocurren cosas que se nos escapan de las manos». Valdeolmillos también resaltó que «me gusta jugar con una referencia interior como puede ser Norel y también buscaremos un base de calidad. Mi intención es ir construyendo el equipo con un 'uno' y un 'cinco' y después que lleguen el resto de jugadores».

El nuevo entrenador del Gpuzkoa Basket conoció las instalaciones y a sus ayudantes el jueves pasado y subrayó «el feeling tan bueno que ha existido en todo este tiempo. Podría haber tenido opciones en otro sitio pero he preferido éste por las relaciones que hemos tenido, por el feeling que ha habido en las reuniones. Creo que eso es más importante a ser una posible o probable opción en otro lado. Te tienes que sentir a gusto, querido y ahora empezar a trabajar. Es un magnífico sitio para trabajar, es una magnífica ciudad».