Urtxulutegi, el duodécimo pasajero del GBC

Santamaría y Urtxulutegi posan en una cancha del barrio del Antiguo. / LUSA DV reúne al primer y último guipuzcoanos debutantes en la ACB con el GBC. Doce años de diferencia separan el estreno de Jon Santamaría y Jon Urtxulutegi con la camiseta del Gipuzkoa Basket

Jon Urtxulutegi ha sido el último jugador guipuzcoano que ha debutado en la ACB con el Gipuzkoa Basket. Fue el pasado domingo en un partido de enorme nivel, ya que enfrente estaba el Real Madrid, y además el choque se jugó en el WiZink Center. Doce años de diferencia con el debut del primer jugador de nuestro territorio que se estrenó con el conjunto donostiarra en la ACB, Jon Santamaría. «Mi debut fue en la cuarta jornada contra el Valencia en La Fonteta», recuerda el exbase donostiarra. «Una cancha también complicada, como la del debut de 'Urtxu'».

El encuentro entre el primer jugador guipuzcoano y el último comienza con un choque de manos. Se nota la veteranía de Santamaría, quien no duda de darle la enhorabuena y preguntarle qué tal le fue la experiencia. «Bien, bien», contesta Urtxulutegi, un poco intimidado por los flashes de la cámara y la mirada de algún viandante.

Enseguida este fornido jugador empieza a desgranar lo que fue su debut. «Qué va, no me encontré nervioso. Eso al menos creo yo», cuenta entre risas. Santamaría repara en «la asistencia que te da Oroz es buena. Me llama la atención que no se trata de que te da el pase alguien ya consagrado en la Liga, sino que es un chico joven». 'Urtxu', como se le conoce dentro del vestuario, asiente y bromea diciendo «sí, sí es un buen pase. Aunque casi se me escapa. Menos mal».

La verdad es que para debutar y hacerlo ante todo un grande como el Real Madrid, el poste donostiarra hizo cuatro puntos que bien pudieran ser alguno más. «Estoy contento, pero fallé dos canastas fáciles», lamenta. La verdad es que la entrada en el campo del jugador formado en la cantera del Easo hizo que el GBC rebajara la diferencia en el luminoso. «Puede que ellos se relajaran un poco, pero creo que perder por doce ante el Real Madrid, con bastantes minutos para los menos habituales, habla bien de nosotros».

El incidente con Ayón

Fue muy comentada la durísima falta personal que recibió Jon Urtxulutegi por parte de Gustavo Ayón. Fue un bloqueo en movimiento tratando de hacer daño al canterano que en ese momento defendía a Llull y que los árbitros debieran haber decretado antideportiva. «Después del partido se disculpó conmigo, no pasa nada, hay muchas de esas», dice este donostiarra de 22 años. Santamaría replica insistiendo en que «la falta fue muy fea» y considera que «debió ser antideportiva, sin duda».

Ya entrados más en ambiente, 'Santa' y 'Urtxu' charlan amistosamente sobre sus paisanos que han debutado en Illunbe. Casi con una exactitud milimétrica enuncian a todos por orden. Los dos se estrenaron bajo la tutela de Porfirio Fisac. «Es muy valiente en esas cosas», sentencian ambos. «No tiene problema en dar cabida a jóvenes o jugadores con poca experiencia en canchas complicadas», aseguran.

Santamaría sigue ligado al baloncesto «en la escuela del Mary Ward. Llevo algunos años allí». El excapitán del GBC habla de la evolución del baloncesto desde que lo dejó profesionalmente. «Ahora creo que se lanzan más triples que antes». Tras la sesión de fotos, un café para contar un par de chascarrillos, los resultados de la NBA, ambos están muy bien informados, y un saludo de despedida. «Que el siguiente guipuzcoano no tarde mucho en llegar», proclaman.