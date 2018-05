Fisac: «No sé si ha sido mi último partido»

Porfi Fisac habló de su expulsión al término del encuentro y explicó que «me ha sentado mal. Me fastidia que los árbitros sonrían al entrenador rival y a mí no. Que hablen con los jugadores rivales y que con los nuestros no lo hayan hecho hasta que me han expulsado. El nivel del arbitraje es Top en la ACB y yo sé que soy una mosca cojonera en el banquillo, que soy un estúpido, pero creo que se puede tratar de otra forma a las personas».

Otro de los focos de interés de su comparecencia estaba en saber si el de ayer había sido su último encuentro en Illunbe, pero el entrenador no se mojó. «Cuando acabe la liga sabremos si ha sido mi último partido o no. Ahora mismo, no tengo ni idea. Yo sé que la afición me quiere y yo quiero a esta afición y a este club, pero esto no es una cuestión de cariño, es cuestión de que los entrenadores profesionales tenemos ciclos. Ya veremos».

También se le preguntó por Asier de la Iglesia y dijo que «hay ciertas personas en esta vida que se merecen cosas y Asier es un ejemplo de lo que transmite. Hay personas que están en este mundo para enseñarnos y Asier es un profesor. Nos dice a todos lo que significa luchar por ser feliz. ¡Anda que se ha cortado un pelo a la hora tirar! Ha demostrado en la EBA que es un jugador con letras mayúsculas y en su vida quedará este recuerdo y el GBC se siente orgulloso de haber podido participar de ello».