Gipuzkoa Basket Que la última Marcha suene en Illunbe A por todas. La plantilla del Delteco Gipuzkoa Basket se saluda al término del entrenamiento en el Gasca. / FRAILE El Delteco GBC recibe al intratable Real Madrid (17.00 horas) y tratará de dar la sorpresa y derrotarle por segunda vez en su historia RAÚL MELERO Domingo, 21 enero 2018, 08:34

Los puristas se negarán en rotundo. Y es entendible. Por eso son los defensores de la tradición y guardianes de la costumbre. Pero no me digan que no sería bonito acabar el partido de esta tarde (17.00 horas) con la Marcha de San Sebastián. Sí, sí. Y si se gana, también. Quizá pegue más el 'We are the Champions' de Queen. O el 'Ikusi Mendizaleak', que, por cierto, tantas y tantas veces escuchó Pablo Laso en su estancia en Donostia. Porque ese tema de Oskorri era el que sonaba cuando el equipo ganaba. Insisto, para alguno será un sacrilegio volver a entonar el 'Bagera, gu ere bai...' y, sin embargo, para otros será algo entrañable. Mágico.

Si todavía hay fuerzas, el público tratará de pasárselo en grande en Illunbe en uno de los partidos más esperados de la temporada: la visita al feudo donostiarra del Real Madrid. El partido ha sido adelantado de las 18.30 horas a la que estaba programado porque ninguno de los dos equipos se juega nada en cuanto a clasificación para la Copa y, además, el choque de Illunbe coincidía con el de la Real. Las buenas relaciones entre el GBC y la sección de baloncesto del Real Madrid propiciaron ese cambio de hora que va a beneficiar al seguidor que sufra con los chicos del baloncesto y los del balompié.

Además, se espera una fenomenal entrada -no comparable a las de hace algunos años cuando cerca de ocho mil espectadores se daban cita en el coso donostiarra- lo suficientemente grande como para que los responsables del equipo donostiarra hayan retirado parte de las lonas que cubre el segundo anillo porque el ritmo de entradas era superior a los 4.200 espectadores, cifra total de asientos entre el primer anillo y las localidades a pie de pista.

Así que la visita del cuadro merengue ha suscitado el interés de muchos aficionados, amén de muchos equipos de la provincia que han sido invitados a presenciar el encuentro.

Tambores... pero de guerra

Dijo Porfirio Fisac en la previa que su equipo va a luchar «contra la lógica». Esa que pone como favorito al Real Madrid porque tiene a Doncic, entre otros muchos, porque le separan más de 25 millones de euros de presupuesto y porque no ha perdido ningún partido fuera de casa.

No hay mejor manera de preparar el choque ante los merengues que repasar el vídeo del partido contra el Barça. El Delteco jugó muy bien aquel día durante 25 minutos. Pero los blaugrana encontraron el camino hacia la anotación de forma clara y rotunda y los donostiarras no pudieron seguir su ritmo de acierto. Esta tarde puede pasar algo parecido. Si el Madrid encuentra el aro fácil desde la línea de tres, es casi imposible igualarle. Por puntería y por ritmo. Si por contra le cuesta anotar desde fuera, el Delteco subirá sus opciones pero deberá rayar casi la excelencia para derrotar por segunda vez en su historia al equipo madridista.

La única victoria que tiene el club guipuzcoano ante los blancos es quizá el mejor partido que se haya visto en Illunbe. Fue un choque de trenes en el que el GBC venció por 98-90 en aquella inolvidable temporada del quinto puesto al término de la Liga regular.

De los merengues poco se puede decir. La pléyade de estrellas que maneja el exentrenador del GBC funciona como un reloj suizo. Las bajas le confieren cierta debilidad interior, no por los jugadores sino por el número de efectivos. Ahí la escuadra de Fisac le puede hacer daño. Si Norel y Van Lacke dan un clínic de jugar el dos para dos contra el gigante Tavares, y las muñecas de los donostiarras están afinadas, los tambores que seguro hay en las gradas pueden ser de guerra. Una batalla que puede volver a poner al Delteco en el mapa de la ACB, si consigue derrotar al todopoderoso Real Madrid, de quien se dice es el equipo más en forma de Europa. Seguro que el maestro Sarriegi echa una mano con la Marcha.