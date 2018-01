Gipuzkoa Basket Que un mal trago no agüe la fiesta Porfirio Fisac da órdenes a sus jugadores durante un tiempo muerto en el partido de ayer dsiputado en Illunbe. / ARIZMENDI La contracrónica Con 5.118 espectadores en un fin de semana muy especial para el Delteco GBC, Illunbe tuvo la mejor entrada en lo que va de temporada MACARENA TEJADA SAN SEBASTIÁN. Lunes, 22 enero 2018, 07:13

La tamborrada ya se había terminado unas cuantas horas atrás, pero las piezas del maestro Sarriegui no quisieron perderse el gran duelo del Delteco GBC contra el intratable Real Madrid. Y se quedaron en Illunbe en un choque que, a pesar de la derrota, no defraudó. El encargado de inaugurar el encuentro en el feudo donostiarra fue nada más y nada menos que el último Tambor de Oro de la ciudad, Richard Oribe. El deportista dirigió la Diana a los miembros de 'Ur tantta danborrada'. ¡Y menudo ritmo! Cualquiera diría que la noche anterior había coreado esas mismas canciones en el tablado de la plaza de la Constitución. Y los madrileños... Sin saber lo que les deparaba minutos después. Dar la sorpresa era una tarea complicada, pero, ante la adversidad, los de Porfi Fisac no perdieron la cara del partido. Y el público lo agradeció con ánimos de todo tipo durante los cuarenta minutos. Que si 'goazen Gipuzkoa Basket', que si '¡GBC, GBC!'.

Las carreras de Gipu por las gradas, los aplausos... Cualquier cosas sirve para animar al Delteco, y más en un fin de semana tan especial: la Tamborrada y el Real Madrid en casa. ¿A alguien se le ocurre mejor ocasión para visitar el pabellón? Parece que no. O no al menos a los 5.118 aficionados que se acercaron a Illunbe en la jornada diecisiete de la ACB, la mejor entrada de la temporada -hasta el momento este puesto lo ocupaba el choque contra el Barcelona, con 4.109 asistentes-. Fue la primera vez que se levantaron las lonas de un lateral del pabellón para recibir a los seguidores. Y después, a Anoeta. Que no sea por falta de planes en San Sebastián.

Hueco para todos

Los donostiarras aún tenían fuerzas y ganas para la fiesta, y pese a llegar 39-47 al descanso, el ambiente de juerga no desapareció. La tamborrada 'Ur tantta' volvió a la pista en los quince minutos de mitad del partido para homenajear a la plantilla del GBC de edad infantil, que se ha clasificado para la Minicopa que se jugará el segundo fin de semana de febrero en Gran Canaria.

En Illunbe hay hueco para todos. De eso no cabe duda. Incluso para la afición del equipo rival. Los seguidores del conjunto merengue que se desplazaron hasta Donostia para ver a sus jugadores en acción también se dejaron oír. Pero con respeto. Que no cunda el pánico.

Los seis triples de Carroll en el tercer periodo fueron, sin duda, los que más griterío produjeron. De ambos lados. Halagos y no tan halagos. Hubo incluso quien le animó a que se mudara a la capital guipuzcoana, donde «se come muy bien». Para los que digan que en el norte la gente no es tan cercana.

El otro banquillo de Laso

Pero si hay alguien que conoce bien a los donostiarras en el cuadro madrileño, ese es Pablo Laso, que estuvo cuatro años en el GBC (2007-2011). Ayer volvió a pisar «muy contento» el parqué de Illunbe, pero lo hizo en el lado contrario. No solo por ser el entrenador del conjunto visitante, si no porque a comienzos de esta campaña Porfi Fisac pidió un cambio de lado de banquillo para sus jugadores. No todos los reencuentros son iguales. Este fue diferente -«muy especial»- en varios aspectos porque Laso vio jugar a un joven que tiempo atrás compartió camiseta con su hijo: Xabi Beraza, que debutó en 2017 con el GBC en la Euskal Kopa.

Sea como fuera, el de ayer fue un día «muy especial» para todos. Cada uno con su motivo particular. Quizá no sonó la Marcha de San Sebastián como a los donostiarras les hubiera gustado. Con una victoria ante el Real Madrid, que hubiera sido histórica porque el Delteco solo ha ganado a los madrileños una vez (98-90). Pero si el agua del sábado no pudo con la fiesta, tampoco lo podrá una derrota. Y menos en un partido en el que el GBC luchó desde el principio al fin para derrotar al líder de la tabla.