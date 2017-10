Gipuzkoa Basket El GBC, a superar su mejor arranque en la Liga ACB Jordan Swing lanza a canasta en el entrenamiento. / LOBO ALTUNA Si gana al UCAM Murcia el domingo en Illunbe logrará tres victorias en los cuatro primeros partidos, algo que nunca había logrado antes M. ARTAZU SAN SEBASTIÁN. Jueves, 12 octubre 2017, 08:48

La cita es en Illunbe el domingo. A las 12.30 horas. Quien quiera ver baloncesto del bueno no se lo pueda perder. Quien desee comprobar in situ cómo se las gasta el hasta ahora MVP virtual de la Liga ACB -Henk Norel- o cómo arma el tiro Jordan Swing no tiene más que acercarse a animar a los pupilos de Porfi Fisac. Ya han ganado dos de sus tres primeros partidos ligueros y tienen un reto: llenar Illunbe. Además, si consiguen vencer al UCAM Murcia lograrán de paso otro hito: tres triunfos de cuatro en el arranque de la ACB, algo que nunca había conseguido hasta ahora el equipo en su historia.

Tras su espectacular victoria en feudo del Movistar Estudiantes (75-92) del domingo pasado, el GBC se entrena ya para «volver a dar guerra» en la próxima jornada en Illunbe. Le avalan los dos triunfos en las tres primeras jornadas, que le han valido para igualar iguala su mejor inicio de temporada en ACB.

Han sido sólo nueve campañas en la elite, casi siempre con el denominador común del sufrimiento y el desgaste hasta las últimas jornadas para salvarse del descenso, aunque este año todo apunta a otro escenario. Sólo en una temporada de esas nueve, la campaña 2010/11, el GBC logró igualar el actual registro, aunque con peores números tanto ofensivos como defensivos. Aquel año los donostiarras llevaban también dos triunfos en su casillero en el inicio de Liga, pero luego no pudieron mantener ese ritmo y terminaron en la zona baja, con 14 victorias que les permitieron garantizar la categoría sin demasiado sufrimiento.

Empezar bien no es sinónimo de acabar igual en el caso de los donostiarras, que han visto cómo un inicio de temporada pésimo, como el de Sito Alonso en la 2011/12, terminaba convirtiéndose en la campaña más brillante de su historia, cuando se clasificó por primera vez para competición europea.

El nombre propio en estas tres jornadas del GBC es sin duda el del gigante holandés Henk Norel, el mejor jugador de toda la competición en este inicio, que se ha convertido en el hombre franquicia sobre el que pivota gran parte del juego guipuzcoano.

El partido contra UCAM Murcia del domingo se convierte así, por un lado, en una gran oportunidad para seguir escalando posiciones en esa zona de play-off en la que se encuentran los donostiarras y, por otro, servirá para comprobar el apoyo de una afición que acudió en número muy escaso al coso de Illunbe en la primera jornada y que puede engancharse ahora a un proyecto que ilusiona.

Intercambio de abonos

En la jornada de ayer, las presidentas de Gipuzkoa Basket, Nekane Arzallus, y de IDK Gipuzkoa, Carmen Muguruza, intercambiaron sus abonos en un acto simbólico que sirve para explicar que esta temporada tanto entrenadores y jugadores de ambos equipos podrán disfrutar de todos los partidos de la temporada en ambos campeonatos.