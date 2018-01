Gipuzkoa Basket Dani Pérez: «Siempre se te queda mal cuerpo por la derrota aunque sea ante el Barça» El base catalán admite la rabia que deja el perder cualquier partido y asegura que el Tenerife, próximo rival del GBC, «tiene un plantillón» R.M. SAN SEBASTIÁN. Jueves, 4 enero 2018, 07:53

No porque el verdugo del Delteco Gipuzkoa Basket fuera el Barcelona endulza la derrota, todo lo contrario, por mucho que los pupilos de Sito Alonso jugaran a un nivel extraordinario corroborando su anterior partido ante el Fuenlabrada donde también se fueron hasta los 101 puntos. Eso se desprende de las palabras de Dani Pérez (Barcelona, 1990), menos de 24 horas después de haber caído ante los blaugrana. «Lo hablaba ayer en el entrenamiento con Daniel Clark. Ojalá tuviéramos partido hoy mismo porque después de perder se te queda muy mal cuerpo y una sensación de impotencia y de rabia que no te la puedes quitar hasta que no juegas el siguiente partido. Lo mejor que te puede pasar es jugar enseguida».

El base catalán reconoce que el Delteco tuvo que vivir en sus propias carnes el efecto contrario, después del gran partido que jugaron en Burgos el pasado día 30. «Pues sí, la verdad es que no pudimos disfrutar de un gran triunfo, terminamos, volvimos a Donosti, tuvimos las uvas y enseguida a jugar contra el Barcelona».

Es de resaltar que aunque las apuestas dieron como gran favorito al cuadro de Sito Alonso y que el Delteco partiera como víctima ante los culés, el hecho de perder afecte a los jugadores. «Es el ADN del deportista. Yo solo puedo hablar por mí mismo. Da igual con quien hayas jugado que perder no gusta a nadie aunque en este caso el Barcelona sea superior. Se te queda un cuerpo muy malo por la derrota y te queda la sensación de que se lo podías haber puesto más difícil y se podría haber hecho un partido algo mejor», asegura el base formado precisamente en la cantera del equipo blaugrana.

«Firmo tres triunfos»

Dani Pérez conoce perfectamente al rival del próximo domingo, porque otra vez el Delteco jugará en Illunbe (18.00 horas) y se verá las caras con el Iberostar Tenerife. El base del GBC llegó hace un par de temporadas a las filas del cuadro aurinegro para reforzar al equipo en el play-off. «Es un plantillón», comenta de forma rotunda. «Tienen un plantel largo, con experiencia y gente de alto nivel. Me recuerda mucho al Valencia ya que ha incorporado a jugadores de un rendimiento excelente como Tobey y Ponitka, con otros que llevan muchos años como San Miguel, Richotti o Beirán».

El catalán cree que «estando Fotis Katsikaris en el banquillo seguro que es un equipo que sube muchísimo el nivel defensivo y vamos a tener que tener mucha paciencia».

Restarán tres encuentros para cerrar la primera vuelta y Pérez tiene claro que «obtener un triunfo estaría muy bien, dos sería increíble y tres, lo firmo ahora mismo», reconoce entre risas. El menú que le queda al Delteco hasta el ecuador de curso es recibir al Tenerife y Real Madrid en Illunbe, y entre medias visitar al Obradoiro en el Fontes do Sar.