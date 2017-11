Sergi Vidal: «Mi etapa en el GBC es lo más bonito de mi carrera»

Sergi Vidal (Badalona, 1981) habla con la pausa y saber del que lleva casi veinte años en la élite. Y también con el agradecimiento de alguien que pasó del ostracismo en un equipo grande a ser figura irremplazable en otro más pequeño, el GBC, que con él en sus filas realizó una temporada histórica e irrepetible. Aquel año Vidal entró en el quinteto de la ACB como mejor alero lo que casi le lleva a la selección. Casualidades de la vida, se enfundará la camiseta del combinado nacional después de jugar contra el Delteco GBC el próximo domingo. A sus 37 años, el de Badalona sigue dando clases de baloncesto allá por donde pisa.

- ¿Cómo afrontan el partido ante el Delteco GBC del próximo domingo?

- Realmente es importante por la situación actual de los dos equipos, pero no hay que engañarse, importantes son todos los partidos del campeonato. Aquí hay que sumar y teóricamente, cuando estás en una situación parecida en la tabla, parece que el triunfo vale más, pero al fin y al cabo da igual ganar contra el Unicaja como lo ha hecho el GBC que ganar contra el último. Hay que sumar y la liga no te lo pone fácil para hacerlo.

- Han logrado dos triunfos, ante el Betis y Andorra y vienen de perder en cancha del Baskonia. ¿Cómo se encuentran?

- Estamos bien, hay que seguir cada semana pero pasar página rápido ya sea porque has ganado o porque has perdido, para mí eso es lo importante. Si has perdido, intentar limpiar la cabeza, afrontar con ganas el próximo partido y saber que la Liga te da una nueva oportunidad de ganar. Y si has ganado, seguir en esa línea pero sin confiarse.

- En esta Liga se penaliza además a quien se confía. ¿Lo cree?

- Cierto. Incluso los que están arriba no se pueden confiar ni mucho menos. Aún así, cada jornada o cada pocas jornadas hay alguna sorpresa y te ganan. Así que hay que estar al cien por cien y a tope para ganar partidos y más en equipos que no van sobrados como puede ser nuestro caso. No obstante, los grandes tiene problemas muchas veces porque tienen muchos partidos y el fin de semana pueden sufrir contra rivales teóricamente más débiles.

- Por ahora el Betis no ha ganado y Burgos lleva un solo triunfo. ¿Miran hacia abajo con tranquilidad?

- Para nada. Tranquilo estaría si llevara seis o siete victorias. El mirar abajo creo que no tiene ningún tipo de sentido. Si te digo que estoy tranquilo, no lo estoy. Ni mucho menos estoy mirando para abajo. Nosotros llevamos seis partidos porque el primero contra Estudiantes no lo hemos jugado y a estas alturas de temporada si miramos para abajo sería un planteamiento completamente erróneo. Sería jugar a ver quién es el menos malo y no intentar ser el mejor. Con lo cual, me niego a día de hoy a pensar así, con lo que nuestro objetivo es mirar hacia delante, intentar sacar victorias y la propia Liga o lo que nosotros hagamos nos pondrá en nuestro lugar.

- Echando un vistazo a la plantilla del Joventut, hay muchos jugadores jóvenes. ¿Le está tocando esta temporada más si cabe ese papel de jefe del vestuario?

- Es un poco la tónica en Badalona. El Joventut es un club que vive de y para la cantera y, por lo tanto, es algo que hay que cuidar. La importancia de tener jugadores que sepan el funcionamiento del club y que se puedan amoldar a lo que todo esto conlleva es fundamental. Mi primera temporada aquí coincidí con jugadores que ya tenían experiencia pero desde hace dos o tres años sé perfectamente que una de mis labores, además de aportar todo lo que tengo sobre la cancha es enseñar todo lo aprendido y la experiencia para que los jóvenes lo puedan aprender.

- Todavía se recuerdan por aquí sus hazañas de la temporada 11/12 . Los seguidores le tienen mucho cariño.

- Es algo mutuo. Yo sigo hablando de cosas, de partidos que hicimos aquel año. El otro día jugué contra el Barcelona y estuve charlando con Sito Alonso de cosas de aquella temporada. Nos salían recuerdos de aquella campaña y hacían que tuviéramos una sonrisa en la cara por todo lo que conseguimos.

- ¿Ha tenido la oportunidad de volver en algún momento a Donostia desde que dejara el club?

- Sí he estado. Normalmente ha sido por algo malo como no meternos en la Copa, y eso te da algún día libre y lo aproveché junto con Albert Miralles, que también tiene un recuerdo súper especial de Donosti y hemos ido para allí con la familia porque nos encanta y lo adoramos. El cariño que me profesó la gente y todo lo que viví tanto a nivel colectivo como personal es de los recuerdos más bonitos de mi carrera.

- ¿De verdad que fue así?

- Por supuesto. Yo venía de una situación deportiva mala en el Real Madrid donde apenas conté con minutos y conseguir meternos en la Copa, llegar al play-off, hacer partidazos y encima fui votado para estar en el quinteto de la Liga, Andy Panko MVP de la competición... Muchas cosas que hacen que mi etapa en Donostia la recuerde con un cariño especial.

- Y encima con cántico propio. Porque si se acuerda la grada entonaba aquel 'Sergi Vidal, ídolo local'.

- Eso se adaptó de Gasteiz y la verdad es que soy un enamorado de Euskadi. Obviamente he pasado mucho más tiempo en Vitoria, casi diez años, pero el recuerdo que tengo de allí es imborrable.

- Y después del partido del domingo tendrá que hacer las maletas para ir con la selección. ¿Cómo se ha tomado la llamada?

- Sí fue inesperado, no te voy a engañar. Ya hace años que dejé de esperar esa llamada. Pero mira este año hay unas circunstancias especiales, por lo que sé todavía no están resueltas, y en el caso de que no se arreglen, tendré la oportunidad de estar ahí, algo que me hace una ilusión enorme.