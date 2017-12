Salvó advierte que con el Andorra «no te puedes relajar» Viernes, 8 diciembre 2017, 09:01

Miquel Salvó considera que la evolución del equipo se va plasmando día a día tanto en el trabajo como en los resultados deportivos del equipo. «La verdad es que desde que empezamos hasta ahora hay una gran diferencia y nuestra misión es encontrar una filosofía de trabajo. No ganar un partido aislado y luego perder tres», asegura el alero catalán. Para Salvó «era muy importante sacar el partido del 'Fuenla' pero también el siguiente ante el Andorra. Si podemos sacar muchos partidos en casa nos va a ir bien». El catalán habla muy bien del conjunto del principado. «Si no jugamos concentrados durante los cuarenta minutos, lo pasaremos mal. No hay que relajarse ni un minuto»