Gipuzkoa Basket Que el ritmo no pare La paliza al Betis fortalece al GBC en vísperas de otro partido importante. El equipo prepara ya la visita al Estudiantes del domingo, en donde espera volver a mostrar el carácter del miércoles RAÚL MELERO Viernes, 6 octubre 2017, 07:17

Satisfacción. Alegría. Regocijo en el seno del Gipuzkoa Basket por el trabajo bien hecho. No puede haber mejor resaca: vencer por 34 puntos en tu casa ante un rival que puede ser directo y que uno de tus jugadores llegue hasta los 36 créditos de valoración. El retorno a la ACB ha comenzado de una manera fantástica. Y eso que el equipo no ha contado con su base titular. Aunque la fiesta hubiera sido completa si las gradas hubieran presentado otro aspecto.

No es el ‘patito feo’

Un resultado 94-60 no deja de ser sorprendente. Seguro que aficionados de otros equipos al ver el marcador final en Illunbe ‘clickaron’ para ver qué había pasado. Las estadísticas, quién había estado bien, quien mal… de eso tiene que estar terriblemente orgulloso el GBC. Partía como la cenicienta. Pero es posible que haya cerrado muchas bocas en solo dos jornadas. Será duro y largo, pero por ahora hay que disfrutar del momento. Se puede decir que nadie daba un duro por este equipo. Zaragoza y Murcia derrotados en pretemporada, el Gran Canaria tuvo que poner sexta marcha para ganar y el Betis se llevó 34 puntos de diferencia en el zurrón. Que no se acabe la música.

Norel, MVP de la jornada

Henk Norel completó un partido excelente, hasta el punto de que ayer fue elegido mejor jugador de la segunda jornada de la Liga Endesa. En su segundo partido oficial con el GBC, Norel anotó 25 puntos, capturó doce rebotes -siete de ellos ofensivos- y sumó 36 de valoración. Es la segunda vez en su carrera que lo consigue. Y es que Norel no es un solista. Es el ‘leader guitar’. O el ‘frontman’ de la banda. Lo que ustedes quieran. Un jugador no gana solo un partido pero ayuda a hacerlo. Norel necesita de sus compañeros para que le hagan un bloqueo y recibir con facilidad. O que le pongan el balón donde él diga. El GBC no es solo Norel aunque le viene de maravilla al equipo tener un referente donde apoyarse. Aunque felizmente aparecieron Van Lacke y Clark (32 puntos entre los dos) para dar algo de aire. El basket es equilibrio. No se gana solo metiendo de dentro ni de fuera. El GBC lo cumple.

El Betis, una caricatura

Permítanme hablar de Sevilla. Nadie esperaba un encuentro tan sencillo como el del miércoles. Con más de veinte puntos abajo mirar al banquillo verdiblanco era desolador. Caras largas poco ánimo y un deseo: que el reloj corriera más rápido para que se acabara la agonía cuanto antes. Bien sabemos por aquí lo que es perder por mucha diferencia muchas veces. El Betis ha gastado mucho dinero en jugadores de primer nivel. Sin embargo, se demostró que, felizmente, fichar a alguien con un salario muy alto no implica que haga veinte puntos y diez rebotes. El GBC ha dejado muy tocado al Betis. Pierde de 34 contra un rival directo que le sacó los colores. Solos dos asistencias en todo el choque. 23 pérdidas de balón. 3 de 27 en triples con un 11% de efectividad. Números para preocuparse.

Mucho azul en la grada

El único punto negativo de ayer, que se convirtió en la comidilla de muchos, fue el poco público. Tanto de los que estaban en la cancha y como de los que vieron el partido por televisión. ¿Cuánta gente hay en Illunbe? Fue la pregunta estrella hasta que llegó la estadística oficial. Es un tema serio que el club debe ocuparse con los cinco sentidos. Es inaudito que el segundo deporte en cuanto a seguimiento y fichas del territorio no pueda concitar a más de dos mil personas para un partido de ACB. Para el estreno del equipo. Es un tema muy delicado y de suma importancia. Seguro que los responsables le han dado muchas vueltas pero algo hay que hacer. Los jugadores han cumplido con su papel. El miércoles ofrecieron buen espectáculo. Esto debe arrastrar a más gente a Illunbe y ojalá el domingo 15 ante el UCAM Murcia con un mejor horario, 12.30, el aspecto sea mucho mejor.

Lo que viene

No suele ser buena señal jugar a agorero con el calendario en la mano. Otra cosa es valorar a priori lo que hay por delante. Los siguientes cinco partidos del GBC van a ser a las 12.30 del mediodía y solo habrá un rival de Euroliga: el Baskonia. Este domingo los de Fisac visitarán al Estudiantes completando una primera semana frenética de partidos. A partir de ahí los siguientes cuatro domingos serán frente a Murcia en Illunbe, Baskonia en el Buesa Arena, recibirá al Bilbao Basket en otro derbi consecutivo y el primer domingo de noviembre visitará el Príncipe Felipe de Zaragoza. Quizá menos la salida a Gasteiz el resto son encuentros asequibles. O por lo menos no imposibles. En el nivel que está mostrando el equipo -ojo porque no ha podido contar aún con su base titular, Kenny Chery- puede alcanzar un puñado de victorias muy importantes de cara al objetivo final.