Uriz : «Donostia ha sido especial para mí; yo habría seguido, pero estoy contento en Lugo»

Ricardo Uriz (Pamplona, 30 de julio de 1980) conoce muy bien Donostia y sus alrededores. Ha ascendido con el GBC en tres ocasiones, pero desde esta temporada milita en las filas de Cafés Candela Breogán, uno de los equipos más fuertes de la competición y el conjunto que en estos momentos lidera la tabla. Antes de jugar contra el Iraurgi -hoy 18.00 horas-, el base pamplonés reconoce que «San Sebastián ha sido un sitio especial para mí y yo, por mi parte, sí que habría seguido. Sin embargo, esto depende de dos partes. No me arrepiento de haber venido a Galicia, donde estoy muy contento. De momento, la situación es muy buena aquí».

- Hoy vuelve a Gipuzkoa, aunque en un papel muy diferente: como visitante ante el Iraurgi. ¿Cómo está?

- Volver a Gipuzkoa siempre es especial para mí. Es un sitio donde he jugado ocho años y donde he vivido cosas muy bonitas, como los tres ascensos que he logrado. Siempre es bonito y especial volver a esa zona. En Azpeitia hemos jugado bastantes partidos de pretemporada y es una pista que conozco. Me voy a reencontrar con gente conocida y amigos que tengo allí.

- ¿Cómo ve al Sammic Iraurgi en esta competición?

- Creo que están haciendo un buen trabajo. Quiero felicitar a Lolo Encinas porque está haciendo un trabajo excelente. Es un equipo muy aguerrido, que en su campo se siente fuerte. En Azpeitia han logrado resultados muy positivos. Para nosotros este va a ser un partido muy difícil.

- ¿Cómo afrontan esta jornada?

- El Iraurgi no se deja llevar en ningún momento. Pelean muchísimo y es un equipo muy duro, sobre todo en su casa, donde han demostrado y han ganado partidos muy importantes. Vamos a preparar el choque de la mejor manera posible para sacar un resultado positivo.

- Está considerado uno de los mejores bases de LEB Oro. Lleva poco tiempo en Lugo, ¿qué tal va la experiencia?

- Por el momento, la experiencia es positiva. A nivel deportivo está yendo muy bien, a pesar de las dos derrotas consecutivas que hemos encadenado. El último partido logramos ganar en casa y volver a la senda del triunfo. De momento la situación es muy buena.

- El Breogán va primero en la clasificación y usted lleva cuatro ascensos como base a lo largo de su carrera. ¿Va a por el quinto?

- Todavía es pronto para decirlo, pero es cierto que el equipo está hecho para estar arriba. Yo vine con el objetivo de intentar ayudar a que Breogan estuviera lo más alto posible y eso sería algo bonito para mí a estas alturas de mi carrera.

- Esta temporada se quedó a las puertas de poder jugar en la Liga Endesa con el GBC. ¿Le dolió que no contaran con usted para esta nueva etapa?

- Bueno, siempre he dicho que San Sebastián ha sido un sitio especial para mí y yo, por mi parte, sí que habría seguido. Sin embargo, esto depende de dos partes. La otra parte decidió no contar conmigo y después de saberlo intenté buscar la mejor opción para mí y para mi familia. No me arrepiento y estoy contento de estar en Lugo.

- ¿Sigue al Delteco GBC en esta temporada?

- Sí, sí. Les he visto varios partidos y creo que están haciendo una grandísima temporada. Creo que han hecho un grupo bueno, están en una buena dinámica. Han sacado partidos incluso contra equipos mucho más fuertes que ellos. Están compitiendo la mayoría de los partidos. Es un equipo muy aguerrido, muy estilo Porfi. Creo que este año van a hacer un grandísimo año y que lograrán la salvación.

- Asegura que está bien en esta etapa en Lugo, pero ¿echa de menos Donostia?

- Está claro. San Sebastián, siempre lo he dicho, es una ciudad increíble. He estado ocho años allí y en mi corazón siempre quedará parte de esa ciudad. En Donostia he vivido muchísimas cosas, buenas y malas, pero sobre todo buenas. Desde luego, es una ciudad que me llena mucho y que estará siempre dentro de mí.