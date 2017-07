Gipuzkoa Basket «Quiero jugadores que maten y sufran por el equipo» Porfirio Fisac llevará las riendas del Gipuzkoa Basket las dos próximas temporadas RAÚL MELERO Miércoles, 26 julio 2017, 14:17

Porfirio Fisac ha sido presentado como entrenador del Gipuzkoa Basket para las dos próximas temporadas, en una rueda de prensa donde ha estado acompañado por la presidenta del club Nekane Arzallus. En dicha comparecencia se ha hecho oficial también que Sergio García, tal y como desveló este periódico, y Francisco Javier ‘Bully’ Oyón serán los ayudantes del segoviano también para las dos siguientes campañas.

Así las cosas, será la quinta temporada que Fisac se haga con las riendas del equipo donostiarra. Fue fichado en 2004 para disputar la LEB Plata, donde se quedó a las puertas del ascenso. Después en LEB Oro sí que subió a la ACB de la que descendió. Fueron tres temporadas muy intensas. Diez años después el club volvió a llamarle para sustituir al cesado Jaume Ponsarnau en la octava jornada de liga. No pudo salvar al equipo, pero nuevamente logró ascender la temporada pasada desde al LEB a la ACB.

Fisac sigue con su discurso claro, directo y vehemente. En su primera interlocución, después de que la presidenta Arzallus le diera la bienvenida, el segoviano dijo que “es un placer poder continuar con este proyecto, porque tenía la sensación de un deseo personal de devolver algo a este club y ahora tengo la sensación de que tengo que acabar este proyecto de varios años consolidando varias cosas. Por una lado Gipuzkoa y el planteamiento deportivo para la formación del jugador al más alto nivel. Y por otro está el equipo profesional, y la idea no es trasladar el espíritu Gasca, porque ese se queda ahí. Tenemos que tener una filosofía y una idea como equipo”.

Precisamente en esa confección de jugadores que transmitan más de lo que es propiamente el juego, Fisac es un maestro y sobre todo en el GBC han cundido muchos ejemplos de ese tipo de jugador. El castellano reconoció que va a hacer un equipo “que transmita y en el que habrá muchos jugadores ‘rookies’ en la liga”, es decir, que no tengan experiencia en la ACB.

Fisac desgranó que prefiere hombres que lleguen de la LEB (se refería a Dani Pérez, Salvó o Carlson) que a otros que llegan de otras ligas europeas. “Además nuestro presupuesto no puede soportar a jugadores que destacan en ligas como al francesa, la italiana o la alemana”, aclaró. Fisac confesó que “vamos a intentar conseguir un equipo que sea una familia y que esa familia transmita energía y fuerza hacia la grada. Ese es mi primer y máximo objetivo. Quiero jugadores que maten y sufran por este equipo”.

Tranquilidad a partir de 5 millones

No trascendió el nombre de ningún jugador aunque el trabajo de ‘Bully’ Oyón ha hecho “que se tengan varias cosas avanzadas”, argumentó Fisac. Solo se habló del pívot lituano Tautvydas Slezas quien tiene una claúsula en su contrato de renovación en caso de ascenso. “Él quiere seguir en el equipo, pero lo tenemos que pensar bien”, sentenció el entrenador del Gipuzkoa Basket.

Otro asunto importante del que se habló fue de Illunbe. Desde el club se va a hacer todo lo posible por acondicionar la cancha y que tenga un aspecto distinto al de la última campaña en la Liga Endesa. Para ello, ya se ha informado que se cerrará el anillo de arriba para acercar lo más posible al público a la cancha. “No es la mejor pista para jugar al baloncesto, está claro”, proclamó Fisac. “No me da vértigo subir a Illunbe. No sé cuántos seremos al principio, pero seguro que cada vez iremos sumando gente para ver el equipo. A ver hasta dónde llegamos”.

El entrenador nacido en Segovia fue preguntado por la no continuidad de Ricardo Úriz quien ha firmado por el Breogán de Lugo de LEB, siendo algo más que un jugador para la grada y artífice del ascenso. Fisac dijo que “yo no he hablado con Ricardo porque no era el entrenador. Firmé anteayer. Por eso cuando me llamó su agente le dije que no era el entrenador del GBC y que no se sabía dónde iba a jugar el equipo. Por ello le dije que aceptara una oferta buena si le llegaba”.

Fisac se perderá parte de la pretemporada del equipo, ya que su compromiso con la selección de Senegal hace que esté dos semanas fuera por la disputa del Afrobasket. “Es un inconveniente pero estoy convencido del buen trabajo de ‘Bully’ y Sergio. Si Senegal llega a la final del Afrobasket, llegaré aquí el 18 de septiembre (la liga empieza el 30). Trabajaremos antes de tiempo para dejar todo preparado para cuando yo me vaya”.

Sobre la liga Fisac dejó claro que “los equipos con presupuestos de cinco millones hacia abajo corren el riesgo de descender. Vamos a pelear fuerte y vamos a hacer el mejor equipo posible”. Este año doce de los diecisiete equipos que toman parte en la ACB jugarán alguna competición europea. Solo el Tecnyconta Zaragoza, Río Natura Monbús, Fuenlabrada, Burgos y el propio Gipuzkoa Basket no tendrán doble ración de partidos semanal. “A veces es mejor para el jugador tener partidos dos veces a la semana. Veremos cómo va la liga para poder sacar provecho de tener toda la semana para preparar el partido”.