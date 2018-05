Gipuzkoa Basket El GBC no quiere entrar en el club de dejarse llevar Michael Fakuade lanza a canasta durante un entrenamiento en Illunbe en presencia de Henk Norel, el gran ausente hoy en Andorra. / ARIZMENDI Complicada salida del GBC en Andorra (12.30) sin Norel y ante un equipo que se juega entrar en los playoffs RAÚL MELERO Domingo, 13 mayo 2018, 09:13

Después de la tempestad llega la calma. Un sosiego relativo puesto que el Delteco GBC tiene que cumplimentar hoy ante el Morabanc Andorra en el principado (12.30) la antepenúltima jornada de una exitosa Liga que comenzó allá por el mes de octubre. Las palabras de Porfirio Fisac van a retumbar entre las cuatro paredes de Illunbe hasta el 24 de mayo, como mínimo, fecha en la que acabará la competición para Gipuzkoa Basket.

Habrá preguntas en sus comparecencias de prensa relativas a si el 'feeling' que parece perdido se ha recuperado. Si las exigencias del técnico pueden ser correspondidas. Si ese cansancio puede tener un tiempo muerto y a partir de ahí recuperar la fuerza que siempre ha caracterizado al entrenador segoviano. Y además de todo eso, de reuniones, llamadas, intercambio de ideas, el equipo debe acometer con la máxima exigencia posible las tres últimas jornadas.

El propio Fisac ha comentado en más de una ocasión que una vez llegados a las doce victorias, cifra que se puso como objetivo, el equipo no debía dejarse llevar. No quiere entrar en ese club, como decía el añorado Andrés Montes. No lo ha hecho, ni mucho menos. Ha competido ante los grandes y ha obtenido victorias sin su máximo exponente, Henk Norel. Por ahí la nota sigue siendo altísima y el Delteco no va a querer bajar su media ante los tres rivales que le quedan: el Andorra hoy, el Joventut el próximo domingo en Illunbe (12.30) y el Fuenlabrada en la localidad madrileña el jueves 24.

Sin Norel, más triples

Porfirio Fisac las tendrá que ingeniárselas para volver a paliar la baja de su jugador más valorado. Ya explicó que no iba a arriesgar ni un ápice en la recuperación de Norel, que por otra parte, se ha dilatado en el tiempo. Ya no es solo una rotura de fibras sino que tiene afectada la rodilla. No es grave, pero impide al de Gorinchem estar al cien por cien. Por eso el GBC sondeó el mercado. Por los problemas físicos del holandés y de varios de sus compañeros, aunque finalmente se desestimó incorporar a alguien.

El Delteco busca igualar su saldo del último mes donde no ha podido contar con Henk Norel. Dos triunfos -Iberostar Tenerife y Obradoiro- frente a tres derrotas -Barcelona, Burgos y Real Madrid-. La rotación interior es donde más volverá a sufrir al escuadra de Fisac, que solo contará con Agbelese, Clark y Fakuade para contrarrestar a los interiores andorranos. La ausencia del gigante holandés ha repercutido en el modo de juego del equipo. El GBC lanza ahora muchos más triples que hasta la jornada 26, fecha en la que se lesionó el pívot del Delteco.

Así que buena parte de las opciones de victoria pasan hoy por la puntería que pueda tener el equipo desde el 6,75 y minimizar la ausencia de Norel en el rebote. Aunque, todo hay que decirlo, sin los 2,14 de Norel, el GBC sigue siendo el equipo que más rebotes captura. 37 por encuentro.

Para el equipo andorrano el encuentro se toma como una final para dar un paso de gigante hacia los playoffs por el título. Tras dos primeros años en mitad de la tabla, la pasada campaña el Morabanc se metió en Copa y se coló entre los ocho primeros lo que le ha permitido disputar esta campaña la Eurocup.

Joan Peñarroya cuenta con jugadores del talento de Jaka Blazic o Jaime Fernández, 26 puntos entre los dos. Finos tiradores como Jelinek y la dirección de Andrew Albicy, quizá el jugador más rápido de la Liga, hacen que la línea exterior andorrana sea temible. Por dentro, la intimidación de Diagné provoca que sea complicado anotar cerca de canasta. Los largos brazos del senegalés se conjugan con la experiencia de Stevic, que siempre está en el lugar adecuado en el momento justo. Y las últimas incorporaciones de Colton Iverson, exbaskonia y, sobre todo, de Landing Sané, un 2,11 que puede hacer de todo sobre la pista. Un reto complicado, pero no imposible.