Gipuzkoa Basket Porfi Fisac: «Conseguir doce victorias a estas alturas es increíble» Fisac con sus hombrse durante un tiempo muerto. / J.M. López Porfi Fisac no esconde que «si hubiera tenido este público desde el principio, igual teníamos dos o tres triunfos más» BORJA OLAZABAL San Sebastián Domingo, 15 abril 2018, 22:25

Porfi Fisac compareció en la sala de prensa de Illunbe para hablar de la victoria del Delteco GBC contra el Obradoiro, que supone la decimosegunda del Gipuzkoa Basket esta temporada. Se presentó ante los medios aplaudiendo y riendo. No era para menos. Comentó que «si esto me lo dan por escrito cuando comenzó el año, no me lo hubiera creído. Tenemos años como club, pero creo que somos aire fresco y tenemos que seguir en esta línea. Hay que agradecer a los chavales lo que están dando, saben que tienen el futuro en sus manos. Creo que aun no tengo claro lo que hemos hecho, pero conseguir doce victorias a estas alturas me parece increíble».

La continuidad de los donostiarras en la Liga ACB está asegurada y el entrenador confirmó que «la semana pasada ya sentía que había salvado al equipo. Ahora no podemos decir que es matemática, pero sí que casi la tenemos en la mano. ¿A partir de ahora qué? Quedan dos partidos en casa y tenemos que seguir igual de cara al año que viene».

A la hora de valorar el partido explicó que «para estas tierras nuestras, ver un tipo de partido como el que hemos visto, es algo fuera de lugar. Hemos disfrutado todos muchísimo. Ha sido un partido con mucho acierto, hemos tenido que variar muchísimas cosas, pero en todo momento hemos estado metidos». También subrayó la capacidad que tuvo el equipo para levantarse tras el 0-5 con el que comenzó la prórroga. «Tenemos mucha ambición y los jugadores saben que se están jugando seguir en la ACB. Son jugadores que no han dejado de ser humildes y que cada día trabajan para ganar».

También habló del apoyo que tuvo el equipo desde la grada. La afición empujó a su equipo y fue una más en la victoria. Fisac no escondió que «si hubiera tenido este público desde el principio, igual teníamos dos o tres victorias más. Estamos en momentos de sumar y sumar, intentar no recibir un golpe en forma de descenso y ahora seguir así para llegar a los 4.000 socios el año que viene, que es nuestro gran objetivo».

Partido de detalles

El entrenador de Obradoiro, Moncho Fernández, no pudo ocultar su decepción tras la derrota y apuntó que «hemos asistido a un partido muy disputado, con mucho acierto por parte de los dos equipos. Ninguno ha conseguido rentas grandes para escaparse y el tramo final ha sido un intercambio de canastas hasta la prórroga, en la que no hemos estado acertados y hemos cometido errores. La descalificación de Postovyi nos ha afectado, pero sin él podíamos haber ganado. Aunque está claro que en un partido así, los detalles son muy importantes».