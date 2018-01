Fisac: «Lo hemos intentado pero no hemos podido. La lógica se ha impuesto»

Porfirio Fisac no se anduvo por las ramas en su comparecencia al término del partido. Aceptó la derrota. «La lógica se ha impuesto. El Barcelona ha tenido la capacidad de tomarnos muy en serio y de hacer un partido digno de lo que es el FC Barcelona. A pesar de todo eso hemos tenido dos cuartos en los que hemos sido capaces de empujar, apretar, pero ellos, igualmente, han tenido dos cuartos, el segundo y el último, que han definido las cosas y las distancias en el marcador. Ellos, gracias a su rotación, no han bajado el nivel de sacrificio defensivo y claridad ofensiva, y nosotros lo hemos intentado pero no hemos podido».

No estaba muy de acuerdo el técnico del Delteco GBC cuando le cuestionaron si a su equipo le había faltado la intensidad de otras tardes. Él tenía su explicación: «Hay veces en las que te dejan o no te dejan. Con este tipo de equipos enfrente no solo tienes que ganarle tú sino que también ellos tienen que perder, y hoy ellos no querían perder, lo que no nos ha dejado muchas opciones para poder entrar. Es cierto que nuestro trabajo defensivo suele ser más sólido pero es que su grado de acierto nos ha ido debilitando, especialmente su grado de acierto en el tiro exterior ha condicionado que cada vez fuéramos bajando el pistón».

A Fisac le pidieron que explicara por qué no había planteado un partido a tanteo más bajo. «Tenemos una línea marcada y es la que vamos a seguir. Tenemos que salvar el club, la condición deportiva, y hacemos un tipo de baloncesto que para eso hemos fichado a este tipo de jugadores. Vamos a creer en ellos, apostar por ellos y a morir por ellos. Hay ciertos partidos en los que tienen la potestad de llevarlos a tu terreno y otros en los que no es posible, en los que el rival te gana en ese sentido. El Barcelona ha sido mejor, ha tenido más personalidad a la hora de dirigir el partido».

El técnico del Barça destaca que Gipuzkoa Basket «nunca se ha rendido»

Alonso, feliz

El que fuera entrenador de GBC, Sito Alonso, compareció en la sala de prensa después de haber saludado en la misma pista al expresidente Miguel Santos, al gerente del club y a algunos aficionados. «Damos mucha importancia a la victoria porque hemos visto el nivel que GBC está dando en casa, lo mal que lo pasó Unicaja y Andorra y lo bien que lo hicieron el otro día en la pista del Burgos. Por suerte, hemos sabido mantener una renta de quince-veinte puntos durante muchos tramos del partido pero hemos tenido que seguir trabajando hasta el final porque Gipuzkoa Basket no se ha rendido. Estoy contento por esta victoria y por volver a San Sebastián porque significa que estoy entrenando en la ACB y que este club también está en la máxima categoría».

Se le planteó si su equipo había jugado más cómodo de lo esperaba y él dijo que ahora sí están en el camino que quiere. «Habíamos pecado en el último mes de no compartir la pelota, de elegir situaciones más forzadas cuando no teníamos claridad y ahora estamos mucho mejor que en diciembre en esos aspectos. Hemos tenido muchos tiros librado pero luego hay que meterlos. Hoy perdemos pocos balones y disfrutamos».