Fisac: «Me gustaría estar diez años aquí y dejar al equipo en la ACB»

Porfirio Fisac lleva algo más de una semana en Donostia. Descuenta los días para que su equipo entre en acción. Sabe que parte en desventaja con el resto de rivales, por motivos económicos, pero confía en que pueden hacer una buena temporada y que el público de Illunbe se va a divertir.

- ¿Cómo ha llevado todo este tiempo en el que ha estado concentrado con Senegal?

- He estado en contacto dos o tres veces al día con Bully y Sergio, y también he hablado cotidianamente con Miguel, Nekane y Germán sobre todo lo que habíamos preparado antes de yo marcharme. Estoy muy ilusionado porque todos han hecho un grandísimo trabajo tanto el cuerpo técnico como médico. Muy satisfecho de lo que me he encontrado.

- ¿Y cómo ha encontrado al equipo?

- Tácticamente está muy bien trabajado. Físicamente hemos tenido percances que nos han hecho ir más lento en las posiciones de base y escolta. Y creo que hemos dejado claro que aunque seamos los más limitados económicamente no vamos a ser los más pobres en cuanto a juego. Creo que tenemos gente que puede tener bastante talento aunque no tenga experiencia en la liga.

- ¿Qué puede decir del estado físico de Van Lacke y Chery?

- Fede ha empezado a entrenar. Tuvo la mala suerte de que le hicieron un bocadillo cuando ya estaba bien de los aductores. Y lo de Kenny va a más largo plazo, salía de una lesión y se mete en otra. Creo que le quedarán un par de semanas todavía para estar bien. Lo que nunca me ha pasado ha sido lo de Carlson. Lesionarse un jugador importante americano antes de empezar la temporada.

- Plantilla cerrada con once jugadores. ¿Satisfecho?

- Sí, somos once y también cuatro jugadores más que tenemos acordados con el Easo. Para mí es importante que se entienda que el paso que da el club va más allá del primer equipo. Respondiendo a la pregunta, a todos siempre nos gusta tener más, es ley de vida. Pero estoy muy satisfecho del presupuesto que tenemos, muy acorde a la realidad, y del equipo que hemos armado. Siempre hay un par de piezas que me hubiera gustado incorporar pero que como no se han podido conseguir, es el momento de sentirlo a gusto con ellos y empezar a trabajar.

- ¿Se siente un poco cansado de partir con presupuestos muy bajos?

- El otro día me hablaban que después de años pasados con tanto dinero, mi objetivo en el club es distinto. Tengo que mantener una frontera económica a rajatabla y es así. Sé que Gipuzkoa tiene que estar en todos los clubes del territorio por si el día de mañana no hay equipo en ACB y hay que echar mano de esos jugadores jóvenes. A mi me gustaría estar diez años más en la ACB y para eso todas las patas del banco tienen que estar bien equilibradas.

- El último jugador en llegar fue Fakuade. Parecía que iba a por un exterior y ficharon un interior, ¿por qué?

- Esto va relacionado con Miquel Salvó. Creemos mucho en él y nos planteamos que lo normal sería fichar un 'tres', pero pensando las cosas, Salvó tiene cuatro años de contrato y hay que apostar por él. Creo que acabará su carrera siendo un gran 'cuatro', pero creo que ahora puede ser un buen 'tres'. Además, hay unas condiciones económicas donde nos tenemos que mover y Mike Fakluade, quien creo que nos va a dar mucho, entraba perfectamente.

- Por lo visto en pretemporada la columna vertebral es Norel-Swing-Clark. ¿Es así?

- Sí. Aunque ahí faltan dos jugadores que han jugado muy poco en pretemporada como Chery y Van Lacke. Henk es uno de nuestros referentes, Jordan es un jugador que tiene mucho talento y calidad. Nadie le ha querido y por eso lo hemos podido adquirir. Creo que puede llegar a ser top. Daniel lleva un recorrido hasta ahora pero creo que es más jugador de lo que ha demostrado. Tiene que creer más en él. No quiero que se aun jugador que se limite solo a tirar.

- ¿Por qué ha buscado muchos jugadores en la LEB?

- Es nuestra apuesta. Otros clubes apostaron por gente novata pero que venía de Europa y sin experiencia aquí. Creo que en la LEB tiene ese jugador parecido a Europa pero con una cosa que cambia. Matan por jugar en un liga ACB y para mí eso es fundamental.

- ¿Objetivos?

- Pensar otro que no sea la permanencia es engañarnos a nosotros, engañar a la liga y engañar al aficionado. Primero es salvarse y luego está los objetivos con la gente de Gipuzkoa. Vamos a ver cómo responde este año Oroz, cómo se adaptan los jugadores vinculados y luego hay más cosas.

- Cuente.

- Es un apuesta del club, aficionados y nosotros. Digamos que tenemos que estar unidos. Tenemos una cancha que no nos gusta a nadie pero hay que intentar hacerla acogedora. Para ello los jugadores tienen que intentar transmitir energía hacia la grada y el club debe ubicar a la gente para que esté lo más arropado posible y el público tiene que ir a disfrutar independientemente de ganar o perder. Yo estoy seguro que este equipo va a hace divertirse a la gente. Tenemos que estar los tres unidos para que Illunbe sea sinónimo de pasar una buenas tarde.

- De las últimos cuatro campañas en ACB, descendieron en tres. ¿Le da vértigo?

- No porque ninguna ellas la empecé como entrenador y en ninguna estaban estos jugadores. Son vidas nuevas. En un momento dado separamos nuestros caminos y nos reencontramos. Creo ahora mismo en este club para toda la vida y ahí estamos intentando marcar esa filosofía para mí ó para cualquier entrenador que venga.

- ¿Qué va a ver el seguidor en al cancha?

- Tenemos que defender como cabrones, vamos a intentar jugar alegre y nos vamos a tirar tiros arriesgados. Si realmente hemos fichado bien y tenemos talento, ganaremos más partidos. Si me he equivocado, ganaremos menos.

- ¿Tiene este año algún parecido con aquel debut en ACB en el 2007?

- No, es muy distinto. El club y yo somos diferentes. He jugado dos Copas del Rey con Valladolid y Fuenlabrada y he jugado competición europea. Han pasado diez años, no tiene nada que ver.

- ¿Le molesta que le pongan el cartel de candidato al descenso?

- Me parece lógico. Si me preguntan quien va a ganar la liga, digo que el Madrid porque tiene el mayor presupuesto, aunque pueden ganar otros, como pasó el año pasado. Sé que somos para muchos candidatos al descenso porque partimos con el menor presupuesto y el entrenador y varios jugadores vienen de la LEB, así que no creo que entremos en las quinielas para jugar la Copa.

- ¿Sus mayores rivales?

- Creo que entre Betis, Burgos, Zaragoza u Obradoiro puede estar la cosa.

- Osea, casi todos los que no juegan en Europa.

- Algunos pueden pagar un peaje. Yo lo vivi en Fuenlabrada, cuando nos quedamos a un partido de la Final Four del torneo pero nos salvamos en las últimas cinco jornadas. Para competir en Europa tienes que tener doce o trece jugadores de un nivel muy parecido. Si la plantilla está diseñada con un quinteto muy claro y el resto suplentes, pueden pasar problemas.

- ¿Un mensaje para los seguidores?

- Que hay valores que no podemos perder: humildad, transmitir energía y una frase en inglés, 'Never give up' (No te rindas) esas son doctrinas a fuego que hay en este equipo.