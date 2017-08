Gipuzkoa Basket «No estamos aquí de paso, hemos venido a quedarnos» Nekane Arzallus, presidenta del GBC, y Miquel Salvó, este martes en la presentación. / USOZ Miquel Salvó, ala pívot de 2,05 de altura y 22 años, debutará en la liga ACB RAÚL MELERO Martes, 29 agosto 2017, 14:44

El Gipuzkoa Basket continúa con su ronda de presentaciones y este martes al mediodía ha sido el turno para Miquel Salvó, un ala pívot de 2,05 de altura, 22 años y que debutará en la liga ACB. A pesar de su juventud, el jugador nacido en Vilanova i la Geltrú ha jugado en muchos lugares distintos y está hora en la rampa de salida de lo que debe ser su eclosión como jugador. Salvó habló muy bien del grupo formado el año pasado. “Lo tuve que sufrir las dos veces que me enfrenté a ellos en Oviedo y sí que es cierto que les llamábamos los doce guerreros. Este año puede ser muy parecido. Por trabajo y pelea no va a quedar. Espero que sea un año muy bonito para el GBC al que agradezco la oportunidad que me ha dado y tenemos claro que no estamos de paso sino que hemos venido a quedarnos”, declaró el catalán.

El nuevo integrante de la plantilla del GBC debutará en a la liga Endesa. Formado en las categorías inferiores del Barcelona, tuvo que salir por una lesión y se ha ido labrando su lugar en el deporte de la canasta. Aunque pueda parecer lo contrario, no le da muchas vueltas a su debut en la ACB el próximo 1 de octubre en Gran Canaria. “Estos últimos años he ido debutando en varias categorías así que va a ser especial pero no como lo pintáis porque para mí será un partido más. No me voy a poner nervioso, creo que tengo los pies en la tierra y sé que será especial aunque espero que sea el primero de muchos”.

A pesar de sus 22 años, Salvó atesora amplia experiencia ya que tuvo que irse a jugar a la liga belga, más concretamente a las categorías inferiores del potente Charleroi con apenas 18 años. “Acabé la temporada del Barça, volví a mi ciudad, recuperé el interés por el baloncesto y surgió la posibilidad de salir a Bélgica. No lo dudé y me fui allí, aprendí mucho porque estaba rodeado de jugadores exACB y exNBA, y me ha valido muchos para llegar aquí hoy”. Salvó fue el máximo anotador de la segunda división belga con más de 21 puntos por choque y pudo debutar con el primer equipo en la máxima división. De ahí a al liga EBA (Cornellá), después a LEB Plata (Tarragona) y la pasada campaña en LEB oro (Oviedo). Fue el MVP de la Copa Princesa la pasada campaña.

Los 2,05 de estatura le otorgan a Salvó gran versatilidad. “La verdad es que me da igual jugar al ‘tres’ que al ‘cuatro’. Me lo tomo de una forma natural. Si el que me defiende es más bajo trataré de postearle y si es más lento intentaré hacerle daño jugando de cara”, ha explicado en su presentación que ha tenido lugar en Domino’s Pizza en el barrio del Antiguo. Estos primeros entrenamientos de pretemporada están siendo “duros porque estamos trabajando y sudando mucho. No cabe otra cosa que hacer eso porque es posible que seamos una de las plantillas más humildes de la ACB pero no en cuanto a trabajo, ganas y ambición”

Arzallus, satisfecha

La presidenta del GBC, Nekane Arzallus, acompañó al alero catalán en su presentación y ejerció de cicerone en su puesta de largo oficial. La máxima mandataria del club guipuzcoano confesó que “el equipo me está gustando, estoy contenta, nos falta un par de jugadores por llegar, esperemos cerrarlos cuantos antes y estoy muy contenta con el grupo y conociendo a Porfi cómo hace sus equipos no me sorprende, la verdad”.

Hace ya un par de semanas se presentó la campaña de renovación de abonos y Arzallus anunció que “casi el 100% de los socios que teníamos en el Gasca van a seguir con nosotros”. En lo que se refiere a al captación, Arzallus explicó que “estas semanas de vacaciones todavía no son reales pero espero que el flujo de gente que vaya a las oficinas sea mayor”. Uno de los objetivos que tiene el consejo de administración del GBC es darle un gran cambio de cara a Illunbe que lo haga más atractivo para el espectador. Así las cosas la presidenta del GBC explicó que “tenemos la intención de cerrar el anillo de arriba con lonas para que el aspectos sea distinto y la gente esté más cerca de la pista. Asimismo estamos en conversaciones con el ayuntamiento para ver si podemos hacer algunos cambios más en beneficio de la imagen y comodidad de la instalación”.