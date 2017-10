Fisac: «El partido se ha decantado por pequeños detalles»

Tras la derrota de ayer en Illunbe, el entrenador del GBC Porfi Fisac valoró el partido ante la Prensa. El UCAM Murcia «ha sabido utilizar sus herramientas para detener el tiempo de partido y llevarlo a un control que a nosotros no nos interesaba. Han sido justos ganadores».

Teniendo en cuenta el marcador, el técnico donostiarra aseguró que «el trabajo defensivo» que hizo el rival fue «muy importante. Está bien que tengamos la capacidad de generar esa incertidumbre en los demás. Es cierto que hemos perdido muchos balones, pero ha habido una antideportiva que no creo que fuera el momento para pitarla. Creo que el partido se ha decantado por pequeñas cositas, pequeños detalles, y en eso no hemos estado finos», sentenció Fisac. Sin embargo, no dudó en hacer hincapié en que «hemos aprendido una lección sobre cómo jugar cierto tipo de partidos. Nosotros hemos pecado de ingenuos y ellos de expertos».

Por su parte, Ibon Navarro, entrenador del UCAM Murcia, comentó que «sabíamos que veníamos a una cancha complicada, contra un rival que está jugando con un nivel de confianza altísimo. Están bien y cómodos, con mucha tranquilidad. Sabíamos que íbamos a tener pocas opciones y eso requería que hiciéramos un gran trabajo contra el GBC. El partido se ha decidido en los últimos cinco minutos, lo hemos sacado nosotros al igual que lo podían haber sacado ellos».