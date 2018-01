Laso: «A partir de la amenaza de Norel, el resto del GBC aparece y son peligrosos»

A Pablo Laso Biurrun (Gasteiz, 1968) le hace «una tremenda ilusión» regresar a Donostia. Considera que fue su casa durante cuatro años, la época que estuvo al frente del Gipuzkoa Basket. Laso parece el mismo de siempre. Explica las cosas con naturalidad, dice que todo el día sigue pensando en baloncesto y no le da muchas vueltas a los halagos o a si su perla, Luka Doncic, se va a ir a la NBA. Sabe que este fin de semana es muy importante para todos los donostiarras y que guarda con cariño «las fotos que les sacamos a mis hijos cuando salieron en la tamborrada infantil». Después de dos durísimos partidos de Euroliga contra el Baskonia y el Unicaja llegará a Illunbe. «También será un partido duro».

- No sé si ha repasado el calendario, pero el domingo juega en Donostia.

- Sí, sí (ríe). Está complicado con el tute que llevamos pero sí, en el tablón que tengo después de jugar contra el Unicaja pone que jugamos en Illunbe.

- ¿Especial?

- Siempre es especial volver a Donostia, me hace mucha ilusión. En el tiempo que estuve allí, primero logramos el ascenso en Cáceres y después, la permanencia tres temporadas consecutivas. Se consolidó un proyecto en Gipuzkoa, que creo que merece tener baloncesto de élite. Es siempre muy agradable volver a un sitio en el que estuve como en casa. Me hace mucha ilusión que el proyecto del GBC sea la punta del iceberg del buen trabajo que se hace con el baloncesto en toda Gipuzkoa.

- Luego seguimos con el GBC, pero antes le pregunto por este calendario que no da tregua.

- Es cierto. El año pasado jugamos 84 partidos de competición. En las últimas temporadas hemos estado por encima de 70 siempre. Eso lo primero habla de lo bien que ha estado el equipo. Hemos sido capaces de llegar a muchas finales, algo que ambicionamos desde el principio aunque a veces nos pasa factura. Pero estoy muy contento de la respuesta del equipo. Este año, con las lesiones, los chicos demuestran que tienen un alto nivel competitivo.

- Por lo menos, esta semana de doble jornada de Euroliga juegan en casa y en Málaga.

- No hay un viaje largo, pero es una semana muy dura porque hay tres partidos. El del GBC también será duro.

- Con tanto viaje, ¿ha tenido alguna vez la sensación de no saber en qué país está?

- Tanto como eso, no. Sí que me pasa que me vuelvo un poco loco con el número de las habitaciones de los hoteles. Pero nos vamos acostumbrando a este ritmo de partidos y viajes y es algo que conocemos desde que empieza la temporada. Lo intentas llevar lo mejor posible pero es complicado.

- Tiene cuatro grandes ausencias (Llull, Ayón, Randolph y Kuzmic) y lleva doce triunfos seguidos. ¿Sorprendido?

- No. Más bien, halagado y contento del buen trabajo que están haciendo los chicos. Todas las temporadas tienen sus dificultades de una u otra índole y este año hemos apostado por una plantilla larga con gente joven y que ha entendido rápidamente lo que significa jugar en el Real Madrid. El crecimiento del equipo pasa por el crecimiento de esos jugadores y estamos muy contentos.

- ¿Esperaba esos resultados?

- Los resultados en el último mes son muy buenos pero como entrenador no me fío solo del resultado. Me fío más del trabajo y de las sensaciones que tiene el equipo. Siempre he sido así. En Santander, en Donostia con el GBC, con la selección de Euskadi y ahora con el Madrid.

- Usted se enfrentó a Drazen Petrovic y ahora entrena a Doncic. ¿Será mejor que el genio de Sibenik?

- Esto nunca se sabe. Luka es un jugador muy joven y que está todavía en crecimiento. El trabajo que se hizo con él desde los 13 años cuando llegó a Madrid ha sido magnífico, siempre con la idea de que pudiera llegar a ser un jugador de la primera plantilla. Luego él ha trabajado muchísimo para ganarse lo que tiene. Siempre le hemos tratado como a uno más, no hemos querido pensar en su edad, sino intentar que siempre sea positivo para el equipo y que siga creciendo como jugador.

- ¿Se irá a la NBA este año?

- No lo sé.

- Usted llego a enfrentarse a Felipe Reyes.

- Así es. Yo jugaba en Girona y él en el Estudiantes.

- ¿Es eterno Felipe?

- Creo que es un grande del baloncesto. Así de claro, simple y rotundo. Mi sensación, por aquel entonces, era de que podía tener un crecimiento importante como jugador, pero probablemente ha superado las expectativas de todo el mundo. Las mías, seguro. Es un orgullo entrenar a un jugador que ha dado tanto al baloncesto.

- Las lesiones le han hecho echar mano de gente que está jugando a un nivel muy alto.

- Por eso estoy contento. No miro mucho la edad o el currículum de los jugadores que tengo. Si están en el Madrid es porque han hecho méritos para ello. En el caso de Yusta, Campazzo o Radoncic, son gente en los que creíamos en ellos hace tiempo. Ahora están demostrando lo que son capaces de hacer. Los nuevos se están acoplando poco a poco, caso de Eddy Tavares. Ha sido el último en llegar y ha costado un poquito más que él nos entienda y nosotros a él porque es un tío de 2,20 y que necesita su periodo de adaptación.

- ¿Trece títulos hacen cambiar a uno de personalidad?

- Quizá esa pregunta no es para mí y te la tienen que contestar otros. Yo me siento igual que siempre.

- ¿Pensando en baloncesto 24 horas al día?

- Correcto. Y porque no tiene 27...

- ¿Cómo está viendo al GBC?

- Da sensación que tiene un jugador muy importante, Norel, que está siendo muy sólido y que está jugando su mejor baloncesto de los últimos años. A partir de él pueden ir apareciendo jugadores que lo están haciendo muy bien, como Swing, que es peligroso cuando entra en racha, o Dani Pérez, que lo está haciendo muy bien. Van Lacke lleva semanas muy buenas, Chery ha tenido partidos destacados y luego aparecen Salvó, Clark, Agbelese, Fakuade... Creo que a partir de una amenaza clara en el interior consiguen que el resto de jugadores respondan y si tienen el día les convierte en un equipo muy peligroso.

- Volverá a su banquillo de siempre.

- Sí, eso he visto, que se han cambiado los banquillos. Volveré a estar en el que más partidos he dirigido en Illunbe, pero es una anécdota.

- ¿Trae tapones para que sus jugadores no se desvelen con la tamborrada?

- (Ríe). Ya sabemos que el centro estará imposible y nos hemos hospedado en las afueras. No, en serio, llegaremos el sábado para entrenar en Illunbe. Venimos de un partido difícil en Málaga y habrá que descansar bien.Sé las fechas que son y lo que significan para los donostiarras. Yo lo he vivido porque muchas veces recordamos en casa y vemos las fotos de mis hijos el día de San Sebastián cuando salieron en la tamborrada infantil. Es un día especial, grande. Lo he vivido como aita y también cuando era joven, que podía escaparme de Vitoria. Sé lo que significa, aunque yo tengo que está centrado en el partido, claro.

- Saludará a mucha gente ¿no?

- Lo que la apretada agenda de un equipo profesional me deje. Gracias a Dios mantengo todavía muchas amistades en Donostia y algún que otro café sí me tomaré en hotel. Aunque con tantas tamborradas, ¡igual no me viene nadie a visitar!