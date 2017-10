Gipuzkoa Basket «Odio la comodidad» Porfi Fisac da instrucciones durante un tiempo muerto. / Usoz Fisac reconoce que «el halago nos puede debilitar» tras su extraordinario inicio temporada RAÚL MELERO Viernes, 13 octubre 2017, 11:19

Porfirio Fisac tiene un deja vú. Su comparecencia en el José Antonio Gasca antes del choque frente al UCAM Murcia (Domingo 12.30 horas) así lo atestigua. La pasada campaña el segoviano repitió hasta la saciedad que su equipo no se debía creer todos los piropos que llegaban desde las ciudades rivales. Así logró tener al equipo concentrado y lograr el ascenso de una manera rotunda y meritoria. El de Fuenterrebollo ha tenido que desempolvar el mismo libreto que tan buen resultado dio la campaña pasada. “Supongo que estoy más un poco más preocupado que los chicos”, destacó el entrenador del GBC. ¿La razón? Las dos exhibiciones del cuadro donostiarra ante el Betis (94-60) y frente a Estudiantes (75-92). “Para mí está siendo una semana muy dura porque para ganar somos un equipo que necesitamos el 110%. Siempre son semanas que después de hacer dos partidos a altísimo nivel, los chavales se sienten agradecidos o beneficiados por todos los comentarios que hay a su alrededor y todo esto nos preocupa a los entrenadores porque nos puedes despistar”, comentó Porfirio Fisac.

El preparador del cuadro donostiarra insistió en este hecho ya que “son semanas especiales porque trabajas para que la cabeza y el físico estén pensando en el partido próximo y no haya un 2% del pensamiento del jugador en el pensamiento anterior. Nos equivocaríamos muchísimo si pensáramos que hemos hecho algo porque aquí hasta que no logremos la permanencia, no hemos hecho absolutamente nada”.

No crean que Fisac no ha visto nada positivo en este inicio espectacular. “El grupo está demostrando unas cualidades muy interesantes y está haciendo un baloncesto muy agradable. Pero todavía no hemos hecho nada, solo somos un grupo de hombres, todavía no tenemos ningún nombre”. Por si no quedaba claro, el entrenador castellano puso un ejemplo futbolístico. “Somos un delantero centro que ha metido dos golazos. Pero que tenemos que meter cincuenta goles para tener nuestro primer contrato”.

Fisac desveló que “los entrenadores somos tan estúpidos que no nos paramos a disfrutar del momento y en cuanto acaba un partido, nos ponemos a pensar en el siguiente. La semana se ha hecho larga porque la anterior tuvo tres partidos y apenas hay tiempo para trabajar. Es mi misión, porque a mí me pagan para eso, que esté ocho meses concentrado las 24 horas del día y después ya descansaré”.

En este sentido la explicació del entrenador fue clara. “Odio la comodidad. No me gusta eso, quiero algo más, no me conformo con lo que tengo e intento transmitir esa lucha desde el lado positivo. Creo en los chicos porque creo que pueden crecer más Mi objetivo es que estén en esa tensión permanente”

Fiasc habló sobre Illunbe y volvió a repetir uno de lso objetivos que se marca este año. “Tenemos una obligación con Illunbe, creo que el domingo vendrá más gente pero nuestra misión es que se llene. A Illunbe se viene a ser feliz, que la gente que venga disfrute y empuje como se hacía en el Gasca”.

Ojo con Murcia

El entrenador del Gipuzkoa Basket guarda un profundo respeto a su rival del domingo, el UCAM de Murcia, quien llega a la cita de Illunbe con un triunfo, logrado la semana pasada ante el Andorra en su feudo, aunque aderezado con otra victoria esta vez en la FIBA Champions ante el Hapoel israelí. “Un equipo muy sólido. Tienen dos bases de gran nivel sobre todo Clavin Hannah al que conozco muy bien”, explicó el segoviano quien dirigió al base con pasaporte senegalés en el Afrobasket este verano. “Fijaos la gente que tienen por fuera con Benite, Oleson, Urtasun y Rojas. Todos con un excelente tiro y Oleson que llega de jugar Euroliga con el Barça. Y por dentro Delía, Tumba, Soko, Lukovic y Julen. Tienen dos bajas (Faverani y Antelo) y ni se nota”, advirtió.

Fisac no cree que el cuadro que entrena Ibon Navarro cambie su forma de defender para intentar parar a Henk Novel. “Está jugando muy bien y por ahora es el jugador más valorado de la ACB. Lo importante es que él siga disfrutando y se sienta cómodo. Imagino que ellos intentarán pararle y nosotros hacer todo lo posible para que siga en el mismo nivel”.