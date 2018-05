Gipuzkoa Basket Norel: «Lo normal es que siga en el Gipuzkoa Basket» Norel charla con Fisac durante la sesión de ayer en Illunbe. / LUSA Henk Norel, incluido en el mejor quinteto de la ACB, no vincula su continuidad a la de Porfirio Fisac, que vuelve a sonar como futurible para el Betis RAÚL MELERO SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 23 mayo 2018, 07:31

Henk Norel se ha instalado en el olimpo de la ACB. Fue designado ayer como el mejor pívot puro de la competición. Sus compañeros en ese quinteto destilan kilates de calidad y talento. Apunten. Doncic al base, Neal y Landersberg por fuera, Shengelia de ala pívot y nuestro Norel pisando la zona. «Llevo jugando 10 años aquí. Tengo 30 y es el primer galardón que voy a recoger», desveló ayer por la mañana en la sala de prensa de Illunbe donde ofreció sus impresiones acerca de su distinción. Por si quedaba alguna duda de lo que supone para el jugador de los Países Bajos formar parte del mejor quinteto de la ACB, Norel dijo: «Es el mejor 'highlight' de mi carrera».

El de Gorinchem tuvo palabras de agradecimiento para todos sus compañeros ya que «sin ellos, sin sus pases, no podría haber logrado esto». A su vez se paró en la figura de Porfirio Fisac. «Él me llamó. Me dio confianza. Me dijo que iba a jugar y que iba a ser importante para el equipo, con protagonismo. Decidí venir y el año que hemos hecho no lo hubiera imaginado nunca. Quiero agradecer a Porfi todo lo que me ha ayudado».

Las estadísticas de Norel en los 26 partidos que ha disputado han sido de 13,9 puntos, 6,7 rebotes y 1,9 asistencias por partido. Todo ello le ha dado un 19,5 de valoración. El segundo jugador más valorado por detrás de Toko Shengelia. «Ha sido la temporada de mis sueños», proclamó ayer. «No sé cuál ha sido mi mejor partido», dijo pensativo y sin querer darse mucha pompa. Prefirió hablar de los encuentros donde el grupo ha sobresalido. «Me quedo con los dos contra el Estudiantes», aclaró. Y es que ante los estudiantiles el holandés se marcó dos partidazos. 16 puntos y 13 rebotes en el primero, lo que le valió ser nombrado MVP de la jornada 3. Y en el disputado en Illunbe acabó con 24 puntos, cuatro rechaces para 27 de valoración.

Claro con su futuro

Es público que Henk Norel firmó un contrato de un año con posibilidad de prorrogarlo otro más siempre y cuando el equipo consiguiera la permanencia. Asimismo, la gran temporada del interior seguro que hace a muchos clubes descolgar el teléfono para preguntar por él. «Lo más normal es que siga aquí», advirtió. «Tengo contrato y estoy muy a gusto aquí». Norel reconoció que «me gustaría que Porfi siguiera. Nos ha ayudado mucho durante esta temporada. No sé qué va a pasar pero no tiene nada que ver su contrato y el mío». El poste se lamentó de la lesión que ha tenido y que le ha impedido jugar desde el pasado 4 de abril, cuando pasó doce minutos en cancha ante el Valencia.

«Sí que podía haber jugado», comentó Norel sobre su ausencia. «Tuve algo de temor por lesiones anteriores. Porfi solo quería que yo me recuperara y lo dejamos así porque ya estábamos salvados. Pero tuve discusiones fuertes con él». El de Gorinchem comentó que no tiene nada preocupante. Va a empezar un tratamiento y su intención es estar al cien por cien el próximo año.

Sitúan a Fisac en Sevilla

La prensa sevillana situaba ayer a Porfirio Fisac como posible inquilino del banquillo del Betis, que la próxima campaña militará en la LEB Oro. El Diario de Sevilla reflejaba que la directiva andaluza «medita ofrecer al entrenador segoviano que pueda armar un proyecto serio», con quien se reunió el pasado año.