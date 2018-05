Gipuzkoa Basket Norel recibe el alta para visitar al líder Daniel Clark y Henk Norel, dos de las dudas para mañana, en un entrenamiento del GBC. / MICHELENA Fisac espera sacar de la enfermería al holandés, Agbelese, Chery o Clark, y adelanta que Gaizka Maiza tendrá minutos en el WiZink Center (12.30) OSKAR ORTIZ DE GUINEA Sábado, 5 mayo 2018, 10:09

Un Delteco GBC en plenitud siempre encontraría «muchísimas dificultades» para hacer frente al Real Madrid. Lo asumió ayer su técnico, Porfi Fisac, ante la visita mañana (12.30 horas) al equipo blanco, «el más en forma de Europa» en estos momentos. De ahí que el segoviano se muestre «preocupado» por la plaga de lesiones que ha asolado esta semana a la «línea de flotación» del equipo.

A la ya conocida de Henk Norel -baja las últimas cuatro jornadas-, se han sumado los problemas físicos de Danny Clark, Danny Agbelese y Kenny Chery, que estos días han estado al margen del grupo. Por el contrario, confirmó que Gaizka Maiza dispondrá de sus primeros minutos después de que el GBC haya dado de alta su ficha en la ACB. Bromeó cuando lamentó que el base guipuzcoano «no mida 2,10m» para dar oxígeno en la rotación interior.

Los cuatro lesionados son duda para medirse al líder de la Liga Endesa. Quien más cerca estaría de jugar es el base canadiense -que en el segundo cuarto ante el Burgos sufrió un esguince de tobillo-, pero Fisac también prevé apurar para que alguno de los otros tres salte al parqué del WiZink Center «aunque sean diez minutos».

Su deseo incluye a Norel, con el que resultó ambiguo. Por un lado -y dadas también las dolencias de Daniel Clark en la espalda y de Danny Agbelese con un edema en un gemelo- confirmó que ha pedido al club el fichaje de un pívot «hasta final de temporada» por «respeto a la competición» a fin de que el equipo sea «competitivo» y no suponga «un regalo» para el rival en los tres partidos que restarán tras el Madrid: Andorra y Fuenlabrada, fuera; y Joventut, entre medias, en Illunbe.

De hecho, apuntó que «sería el mejor momento» para cortar al holandés. Pero por otro, se plantea «forzar» su recuperación. «Si tiene sentido, es ahora», ya que ha recibido «el alta médica al 100%» y no hay «ninguna muestra» de la rotura de fibras que sufrió en un gemelo. Pero la última palabra la tendrá el segundo hombre más valorado de toda la Liga. «Lo va a decidir él».

Tras una campaña en la que las lesiones habían respetado al equipo, los problemas han llegado ahora, «afortunadamente» con la permanencia casi garantizada. «Si no, no dormiría por las noches», expresó Fisac. El equipo, sin embargo, ha respondido durante los cuatro partidos sin Norel, al ganar en Tenerife y repetir ante el Obradoiro en casa. Cayó en el Palau y plantó cara al Burgos en Illunbe. «Mis jugadores me sorprenden cada día. No esperaba que sacaran tantos partidos» sin Norel. Han rendido «por encima de sus posibilidades».

Ricky vota a Norel como MVP

Ahora, con cuatro pilares renqueantes, el GBC visitará al Madrid con un sentimiento «no de debilidad sino de impotencia». Del equipo de Pablo Laso, además de a Doncic -que el jueves no participó en la victoria ante el Baskonia-, Fisac destacó a Carroll, Causeur, Rudy -«al nivel de MVP de la Liga»- y Llull, cuyo regreso tras una larga convalecencia es «gratificante para todos». Del juego interior blanco subrayó su «predilección» por Ayón, al que lo dirigió en el Fuenlabrada.

Por otro lado, el holandés del Delteco GBC ha recibido el apoyo de Ricky Rubio en las votaciones para jugador más valioso (MVP) de la liga.