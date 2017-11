Nekane Arzallus: «Si el equipo sigue así, vamos a lograr enganchar a más aficionados en Illunbe»

Satisfecha pero con la rabia de no haber sumado un par de triunfos más. Así se encuentra la presidenta del Delteco Gipuzkoa Basket, Nekane Arzallus, en el momento del primer parón de la competición. El segundo será en el mes de febrero. La máxima mandataria del club donostiarra estima que «ha merecido la pena» el esfuerzo que se realizó y no pierde la esperanza en ver Illunbe lleno en algún partido esta temporada. Anuncia que va a cerrar en breve dos patrocinios más que ayuden a darle músculo monetario al Delteco GBC.

- ¿Qué balance hace de estas nueve primeras semanas de competición?

- Creo que se nos han escapado como mínimo dos victorias. El de Baskonia y el de Murcia son partidos que podrían haber caído de nuestra parte y no los ganamos por un poco de falta de oficio, por así decirlo. Tuvimos un par de minutos malos y fue una pena.

- Aunque solo sea un triunfo más, pero las cosas se verían mucho mejor, ¿no cree?

- Sí, aunque sea solo una victoria más, pero las cosas cambian. La gente te dice por la calle que vas bien, pero siempre piensas que si no se te escapa uno de esos partidos podríamos estar algo mejor. Hubiera sido muy importante llegar a este parón con uno o dos triunfos más porque además de la tranquilidad creo que para la propia plantilla hubiera sido un espaldarazo muy importante verse capaz de ganar a equipos que están muy por encima.

- ¿Ha caído en que solo quedan cuatro partidos para cerrar el año? (Fuenlabrada, Andorra, Valencia y Burgos)

- Sí, esto va demasiado rápido. Para cuando nos demos cuenta habrá llegado la Copa y ahí ya se ha completado la mitad de la temporada. Va demasiado rápido a veces.

- ¿Firma dos triunfos de esos cuatro?

- Sí, sería bueno y sobre todo pongo el énfasis en los dos que hay en casa. Porque la gente se lo merece y ver qué bien se lo pasa cuando el equipo gana, como el partido contra el Unicaja del otro día, la verdad es que es muy importante.

- ¿Considera que todo aquel esfuerzo que se hizo en verano ha merecido la pena por estar a día de hoy en la ACB?

- Yo creo que sí, nos queda mucho trabajo por hacer. Fueron jornadas muy duras pero a día de hoy echas la vista atrás y creo que ha merecido la pena. Estamos en la ACB, posiblemente la mejor Liga de Europa, hemos competido casi todos los partidos y el público que viene a Illunbe ha visto ganar dos partidos de cuatro pero creo que ha visto pelear al equipo. Ver al equipo cómo está trabajando, los chavales que han podido debutar en la ACB, ver a Porfi en su salsa y la afición. Es cierto que empezamos pocos pero creo que vamos a ir hacia arriba, estoy segura de ello.

- El año pasado se compitió en la LEB. ¿Se llevó alguna lección de aquel paso hacia atrás que se tuvo que dar?

- Hay una cosa importante: estar donde puedes estar, no donde crees que puedes estar. Creo que eso es lo más importante que nos dejó la temporada pasada. Hay que ser realistas y estar con los pies en el suelo. Pensar que aunque otros clubes pueden estar, si no puedes llegar, eso se convierte en un sufrimiento continuo. El paso que dimos hacia atrás considero que ha salido bien porque se arreglaron las cosas y luego tienes otra perspectiva. Incluso de ánimos y de salud mental porque pasas una temporada buena, vuelves a enganchar a la gente, el equipo vuelve a ganar y esas son bases importantes para volver a reflotar un proyecto.

- Hace poco más de un mes firmaron con la empresa Delteco. ¿Qué supone?

- Varias cosas. Una, que vas buscando la estabilidad económica y eso te posibilita ir consiguiéndola; otra, que de cara a instituciones y público en general poder decir que el trabajo se está haciendo bien y que hay gente que confía en ti como patrocinador principal, y la llamada y demostración a otras empresas de que el proyecto está vivo, que una firma de la importancia de Delteco confía en nosotros y que ojalá se puedan adherir muchas más. Sobre todo una estabilidad económica aunque es necesario sumar más firmas. Es muy difícil llegar a las cifras de patrocinios anteriores. Por eso hablamos siempre de que entre dos o tres empresas se puede llegar a los números de antaño. Firmar con Delteco supone un empujón importante y la confianza que te da una empresa que ha apostado por ti.

- Gipuzkoa posee un entramado de empresas con alta capacidad de financiación. Sin embargo el paso adelante es complejo. ¿Por qué?

- Sí, es nuestra eterna pelea, pero no es algo solo del Gipuzkoa Basket. A todos los deportes en Gipuzkoa a nivel profesional nos cuesta mucho concretar. Hay muchas empresas pero también hay multitud de disciplinas de primer nivel y yo creo que se lo piensan mucho el dar ayuda a unos u a otros. Además creo que todavía esa visibilidad de plantarse ahí en el tema del patrocinio cuesta un poco.

- Han llegado a un acuerdo con Delteco y además han incorporado a Avia, Euskaltel o FCC. ¿Están buscando más?

- Sí, nuestro departamento de márketing no para en ese empeño. Estoy convencida de que vamos a ser capaces de cerrar un par o tres más y que nos ayuden a estar más tranquilos y llegar a tener esa estabilidad económica que vamos encontrando poco a poco.

- ¿Cuáles son las partidas en las que se basa su presupuesto?

- En cinco. La ayuda institucional, el patrocinador principal, los abonos, el club de empresas y los ingresos que tenemos por televisión.

- ¿Alrededor de los dos millones de euros?

- La cifra exacta se desvelará en la próxima Junta de Accionistas, pero sí, más o menos es esa cifra.

- ¿Es el presupuesto más bajo de la ACB?

- Según nuestras informaciones, sí.

- ¿La llegada de Delteco hace que puedan tener margen de maniobra en caso de cualquier contingencia?

- Por supuesto, siempre tienes que contar con eso, con que puede pasar algo. Tenemos una plantilla corta y cualquier estornudo te salpica. Hay que contar con que puede haber un contratiempo y debemos tener un pequeño colchón.

- ¿Qué objetivo se marcan a medio-largo plazo?

- Para mí sería muy importante lograr la salvación e ir creciendo poco a poco. Este club ha estado nueve temporadas seguidas en la ACB que es un número realmente importante. Pero sería clave que pudiéramos tener un verano tranquilo para trabajar a la vez tanto en la parcela deportiva como en la económica. Intentar tener unos buenos patrocinios, sabiendo que vamos a jugar en una categoría segura. Pero no en agosto, sino mucho antes para poder ir haciendo las cosas en paz y con tranquilidad.

- ¿Tiene la impresión de que se enfrentan siempre a equipos con más recursos?

- Totalmente. Te sientas en el palco, por ejemplo, con el presidente del Tecnyconta y te dice que destina para la plantilla el doble de presupuesto que tú. Ellos ahora tienen un jugador como Gary Neal que les da ese salto de calidad. O el Betis, que ha fichado a un jugador por una cifra a la que nosotros no podemos llegar y tienen tres partidos menos ganados que nosotros. Si la diferencia con el Zaragoza es esa, imagina con Baskonia, Unicaja, etcétera.

- Siga.

- Gracias a Dios, no todo es el presupuesto pero en el baloncesto ACB normalmente el dinero marca mucho el puesto que ocupas al final de la temporada. A veces realmente te preguntas cómo es posible que ganes partidos porque la diferencia presupuestaria, y no hablo de Madrid o Barcelona, es abismal. Una cosa muy buena que tiene Porfi es el hacer el equipo. Traer gente con hambre, con ganas y eso ayuda mucho.

- Vamos con el tema Illunbe. ¿Qué cuerpo se le ha quedado con la asistencia a estos cuatro primeros partidos?

- Nos podíamos imaginar, aunque nunca te quieres hacer a la idea, de que iba a costar enganchar al público. El primer día era difícil porque era un miércoles y contra el Betis. Lo hemos dicho siempre, que la instalación no acompaña pero estábamos esperanzados en que el equipo al ser muy competitivo atrajera a cada vez más público. Las derrotas contra Murcia y Bilbao quizá ayudan poco, pero por contra la victoria ante el Unicaja nos ayuda.

- ¿Por qué esa pérdida de confianza?

- Nunca lo hemos ocultado, siempre hemos dicho que durante años hemos maltratado al aficionado y un abonado que se da de baja es muy difícil reengancharlo. Y cuesta mucho trabajo, el nuestro como club y de Porfi como director de orquesta. De todas formas soy optimista porque si el equipo sigue así creo que vamos a ir enganchando cada vez más adeptos en Illunbe.

- Nosotros tenemos que ser los responsables de que cada vez suba más gente a Illunbe. Y en eso nos va ayudar el equipo. En su medida, Illunbe no acompaña. Los horarios, no tienes sitio para comer, el lugar es un solar. Aparcar también es complicado, no acompaña, pero no es excusa. Seguiremos haciendo acciones para todos los que les gusta el baloncesto, que creo que en Gipuzkoa son muchos, e invitar a los que nunca han acudido a que vengan, que seguro repiten.

- ¿Volveremos a ver un Illunbe con seis mil espectadores?

- Ojalá, y creo que por ejemplo el Ayuntamiento tiene claro y está pensando que a futuro una ciudad como Donostia tiene que tener una cancha que ronde los cinco mil espectadores, no solo para el GBC, sino para el balonmano, el IDK... albergar otros acontecimientos al margen de lo deportivo, organizar una Supercopa o una Copa de la Reina, no sé. Algo habrá que hacer porque considero que es necesario para la ciudad.

- ¿Los más pequeños de la casa pueden ser un gancho para crear afición y que se vayan llenando los cuadrantes de las gradas?

- Hacemos un trabajo incansable ahí. El Joventut maneja unos 400 chavales y creo que con el Easo y el resto de clubes podemos llegar a esas cifras o estar por encima. Los chavales se tienen que mirar en espejos como Beraza, Sanz o Azpeitia, que han debutado en la ACB, o en su momento Olaizola, Lander Lasa o Motos. Que la gente sienta el Gipuzkoa Basket. Es importante que todos los clubes, desde el Iraurgi, el Easo, el Atlético y también todas las ikastolas y colegios lo sientan.

- Para terminar, llegan ahora dos partidos en sábado, Fuenlabrada y Andorra.

- La verdad es que el domingo por la tarde nos ha ido muy bien, pero hemos tenido que cambiar porque nos coincidía con la Real. Animo a la gente a que suba, porque si estuvieron el día de Unicaja, disfrutaron muchísimo y van a repetir, estoy segura. El sábado por la tarde no es mala hora y vienen dos buenos equipos. Que ganemos y que se acerque un montón de gente a vernos.