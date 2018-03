Gipuzkoa Basket Miquel Salvó: «La clave es no creernos más de lo que somos» Miquel Salvó supera a Arteaga por la línea de fondo en el partido de Illunbe ante el Estudiantes. / UNANUE Jugador del Delteco Gipuzkoa Basket El alero de 23 años explica cómo está siendo su debut en la ACB y da las claves de la buena temporada de su equipo RAÚL MELERO SAN SEBASTIÁN. Martes, 20 marzo 2018, 08:36

Debuta en la ACB y se enfrenta a jugadores a los que hace cinco meses veía por la tele. Miquel Salvó es el perfecto ejemplo de la progresión. Hace tres años jugaba en EBA, hace dos en LEB Plata, el pasado en LEB Oro y este en ACB. Asegura que se encuentra cada vez mejor y que el ambiente en el vestuario es formidable.

- ¿Tarde redonda contra el Estudiantes?

- Sí, la tarde fue perfecta. Lástima que jugamos un poco irregular la primera parte, pero después el partido fue lo que somos: intensidad y alegría para el público.

- ¿Cómo vivió ese parcial 16-0?

- Hablamos en el vestuario de que estábamos bien pero necesitábamos mucho más. Ellos estaban dentro del partido y queríamos dar un paso adelante, coger un ritmo que fuera difícil de aguantar para ellos. Salió bien. A partir de robar balones, pudimos correr mucho más.

- ¿Había alguna premisa para defender a Estudiantes?

- Sabíamos que el Estudiantes es un equipo diferente al resto porque viven mucho del triple y de que sus interiores juegan abiertos. Debíamos leer qué tipo de quinteto tenían en cancha. Intentar llegar a sus triples y dejar que penetraran.

- ¿Uno de los partidos con mejor ambiente?

- Lo comentamos. Parecía que había más ambiente. Aunque no se lo crean, ellos son nuestro sexto jugador. Cuando te animan y aprietan al rival es brutal.

- ¿Cómo ve la permanencia?

- Los de abajo no están ganando y eso nos viene bien. Pero no queremos hablar de salvación porque si llegamos a esas doce victorias la liga no ha acabado y podemos ir a por más. Somos un equipo con mucha ambición y con mucho carácter.

- ¿Tienen retos para estas últimas once jornadas?

- ¿Por qué no dar la sorpresa en algún campo importante o por qué no poner las cosas difíciles a algún equipo grande que se esté jugando la Liga o el playoff? Estaría bien.

- ¿Cuál es la clave?

- No creernos más de lo que somos. Somos un club súper humilde. Sabemos que si no trabajamos, vamos a estar los últimos. Somos conscientes de que si nos empleamos a fondo, podemos hacer grandes cosas.

- ¿Cómo se está viendo personalmente?

- Hice buenos partidos al principio pero me costó un poco adaptarme. Sé que no tengo un rol súper importante como pueden tener otros, pero cada vez me estoy encontrando más cómodo. En los últimos partidos mis sensaciones están siendo buenas y me estoy haciendo hueco en un equipo donde todos nos ayudamos y todos sumamos.

- No repite categoría desde hace cuatro años. EBA, Plata, Oro y ACB. ¿Cuál es el salto más duro?

- De Oro a ACB está claro. Sin duda, porque por físico y calidad no tiene nada que ver. Las otras diferencias son pequeñas, pero el salto de LEB Oro a ACB es muy grande.

- ¿Qué fue lo primero que le sorprendió?

- El ritmo. Al principio flipaba porque hay equipos que juegan muy rápido y con el físico que tienen no ves ni pasar el balón. Poco a poco me he ido adaptando, como he tenido que hacer cada año. Ahora me estoy encontrando bastante bien.

- Cite algunos nombres.

- Mis amigos me vacilan todavía con los triples que me metió Jaycee Carroll. Los ves luego y te das cuenta de que tira con mis dos manos en su cara y los mete. Cómo Tomic distribuye desde el poste alto. Cómo Nedovic metió casi todo el otro día. Pertenecen a equipos de Euroliga y cuando juegas contra ellos entiendes por qué están ahí.

- Siga.

- Hace cinco meses estaba viendo un playoff de Euroliga y ahora me estoy enfrentando a ellos. Bueno, me pasó el día de Baskonia. Me estaba pegando con Marcelinho Huertas por un rebote y hace nada celebraba sus canastas con el Barça (ríe). Es curioso, sí.

- ¿Se ha adaptado a Donostia?

- Claro (rotundo). Es una pasada, tanto la zona del centro como las afueras y los pueblos de alrededor. Vivo en Amara, cerca del centro. Es un sitio muy cómodo y ya estoy adaptado. El único pero es el tiempo. Poco a poco me acostumbro.

- El sábado viajan a Murcia.

- Ahora no paramos. Tenemos ganas de revancha por el partido de ida. Además, fuera de casa, menos el churro de Unicaja, hemos jugado bien el resto de partidos. Vamos a ver si podemos ganar o por lo menos competir hasta el final.