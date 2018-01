Van Lacke: «Porfi saca de cada jugador lo mejor que lleva dentro»

Se llama Federico Martín. Es argentino. De Santa Fe (1980). Excelente conversador y un trotamundos del basket. Le contemplan casi 200 partidos en ACB: Murcia, Valladolid, Joventut, Estudiantes y ahora GBC. Coincidió con Porfi Fisac en el Valladolid, donde consiguieron el ascenso a la Liga ACB y una clasificación 'histórica' para la Copa..., y fue Porfi quien le trajo a Donostia, un Porfi que ayer se volvió en elogios hacia Van Lacke tras su gran actuación en Santiago de Compostela..

- Hábleme de los éxitos de Valladolid, pese a los problemas de cobro que tuvieron...

- Los equipos de Porfi (Fisac) se caracterizan por la ambición, las ganas de trascender en la liga y de hacerse valer en un mundo profesional muy exigente. Lo conseguimos en los tres años de Valladolid donde a la hora de trabajar hubo una total sintonía. Éramos auténticos guerreros entrenando así que imagina jugando. Ello nos llevó a ser temidos...

- Qué tiene Porfi que no tengan los técnicos que le han entrenado?

- Sabe sacar lo que uno lleva dentro, lo mejor de él. Sus equipos son una mezcla de veteranos y jóvenes y más allá de la técnica y de la táctica Porfi exprime al máximo la pasión. Quiere jugadores que dejen huella en el club, en la Liga, no que sean jugadores de paso.

- Y lo consigue. La temporada pasada ascendió al GBC a la Liga ACB, y esta temporada ustedes están haciendo un temporadón, con siete victorias. ¿Dónde sitúan la permanencia? ¿En once?

- La permanencia va a ser dura, como la Liga en general. Podríamos haber conseguido un par de victorias más que nos hubieran acercado incluso a la Copa, pero la Liga es una carrera de fondo. Siete victorias son muy buenas pero la segunda vuelta va a ser muy competitiva y tenemos que potenciar las virtudes y minimizar los defectos; intentar poner el listón un poco más arriba cada día. Después se verá dónde nos pone la Liga si en el puesto octavo o en el diez o...

- ¿Qué jugadores del Delteco GBC le han llamado la atención?

- En general me ha sorprendido favorablemente todo el GBC, pero puestos a destacar lo haría con Clark, un jugador que puede ser top en cualquier equipo de Europa. Destacaría no solo su calidad sino su capacidad para jugar con dolor pese a tener el dedo meñique roto y algunas microroturas. También me ha sorprendido Agbelese. Le está dando descanso a Norel, el MVP de la Liga y no es fácil. Espero que sigan así.

«Desde hace tiempo digo que San Sebastián es la ciudad más bonita en la que he vivido»

- Y qué tiene San Sebastián que no tengan otras ciudades...?

- Desde hace unos meses vengo diciendo que es la ciudad mas bonita en la que he vivido. Tiene todos los ingredientes para que uno pueda ser feliz: la playa, la gastronomía, la alegría de la gente a pesar de la lluvia... Desde el primer día que llegamos mi mujer y yo con las dos niñas pequeñas el trato ha sido excelente tanto en el club, como en el colegio, en la escuela de patín y en todas las actividades. Estamos muy cómodos y muy felices de este paso por San Sebastián.

- Aparte del fútbol, ¿qué deporte le gusta?

- En general todos los deportes. También el fútbol.

- ¿Y de qué equipo es?

- De Messi y del Barcelona. También soy un poco de la Real porque me siento partícipe de la ciudad en la que estoy.

- Se nota.