Gipuzkoa Basket Julen Olaizola: «Me hace mucha ilusión volver a Illunbe y espero no confundirme de vestuario» Olaizola posa en la canasta del pabellón de Murcia. / J. CARRIÓN Jugador del UCAM Murcia El pívot donostiarra pisará por primera vez Illunbe vistiendo otra camiseta distinta a la del Gipuzkoa Basket RAÚL MELERO SAN SEBASTIÁN. Viernes, 13 octubre 2017, 20:46

El verano de 2016 Julen Olaizola (Donostia, 4 de marzo de 1993) decidió hacer las maletas y viajar casi 600 kilómetros para jugar en el UCAM Murcia, en la ACB. El ascenso del Gipuzkoa Basket ha propiciado que este pívot de 2,02 que ha jugado más de cien partidos con la camiseta del club donostiarra vuelva a Illunbe. «Será muy especial», reconoce.

- ¿Cómo le va la vida en Murcia?

- Bien. Va bien. Se echan de menos algunas cosas pero en general va bien. Creo que se ha hecho un buen equipo y a nivel personal espero tener oportunidad de jugar con la participación en la FIBA Champions y que me pueda ir ganando poco a poco minutos. Estoy contento, la rodilla va cada vez mejor. Quedó perfecta después de la operación, así que sin quejas.

- ¿Cómo afrontan esta temporada?

- Bien, por el momento debemos intentar recuperar a los lesionados que tenemos y en lo deportivo, mejorar la temporada anterior. En la competición europea, llegar lo más lejos posible. Y, por supuesto, intentar llegar a la Copa y al play-off. Ese es nuestro objetivo.

- Nuevamente jugar en Europa (la pasada campaña disputaron la Eurocup), ¿es un reto?

- A la gente sí que le ilusiona esta competición. Y a nosotros también, claro. Este año estamos en la FIBA Champions, ganamos el miércoles al Hapoel en casa y la verdad es que es un poco distinta a la Eurocup que jugamos el año pasado, en el que no llegamos a la fase de cruces.

- Que la temporada pasada el Tenerife ganara la FIBA Champions, ¿es un espejo donde mirarse?

- Sí. Puede ser. Quizá el hecho de pensar ahora mismo el ganarla, llevando una sola jornada, se vea muy lejos. Pero es cierto que se puede hacer bien porque ya lo demostró el Tenerife el año pasado, como otros equipos en la Eurocup, por ejemplo.

- ¿Qué tal con Ibon Navarro, su actual entrenador?

- Muy bien por ahora, ningún problema. Está tratando de implantar su filosofía y creo que no habrá problema porque tenemos un buen grupo.

- ¿Tienen claros sus objetivos para esta temporada?

- Me gustaría irme ganando más minutos en la pista, pero que sean ratos de calidad. Además, el tener dos partidos a la semana me beneficia para ir entrando en la rotación y aportar al equipo. Tener un rol fijado.

- Le toca volver a Illunbe el domingo.

- Pues sí. Y tengo muchísima ilusión por volver. Se me va a hacer raro entrar al otro vestuario (risas). La verdad es que estoy contentísimo de que el GBC esté en la ACB y por supuesto va a ser un partido muy especial para mí.

- ¿Da miedo este GBC?

- No, no, miedo no. Tanto como eso no. Pero obviamente respeto sí porque está haciendo un gran baloncesto, ahí están los resultados. Hacía muchos años que el GBC no empezaba así una temporada.

- ¿La clave del partido?

- Está claro que tenemos que parar a Norel. La verdad es que lo está haciendo increíble. Pero no solo a él. sino a Swing, los bases... De todo. Y jugar a nuestro ritmo, que es controlar el rebote e intentar correr.

- ¿Se echa de menos La Concha?.

- Pues sí, muchísimo. Te diría que hasta la lluvia. Aquí se vive muy bien pero soy muy casero y el estar en casa con la familia y amigos cerca sí se echa de menos.

- No se arrepiente de la decisión tomada.

- No, para nada. El verano pasado surgió la posibilidad de venir y aunque se echen en falta cosas tenía claro venir a Murcia.

- ¿Cuántas veces habla con su gran amigo Mikel Motos?

- Muchas. Hace poco le he colgado el teléfono, además. Somos muy amigos, él me cuenta cómo le va en Huesca y yo aquí. Además, siempre surgen cosas del campus que tenemos con lo que charlamos, bastante.

- Si el domingo un niño o niña de su campus va a Illunbe, ¿qué debe hacer?

- (Rie). Creo que lo mejor sería animar a los dos por igual. Pero que a mí no me piten (vuelve a reír).