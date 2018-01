Gipuzkoa Basket Fisac: «Hemos jugado un partido valiente» Fisac da instrucciones a sus jugadores / Arizmendi Pese a la derrota, Fisac se muestra contento y valora el espíritu de su equipo de no rendirse MACARENA TEJADA Domingo, 21 enero 2018, 22:55

El resultado final del partido no ha sido el ideal, pero tras el choque Porfirio Fisac se ha mostrado orgulloso del juego de sus pupilos contra el conjunto madrileño, sin olvidar el momento culmen de Carroll: «Hemos estado bastante sólidos en muchas facetas de juego. Probablemente no hemos estado consistentes en el tema del bloqueo directo en momentos determinados, y además creo que ha habido un factor determinante, que se llama Jaycee Carroll. A pesar de varias defensas, sus seis triples en el tercer cuarto no han dejado que nos pudiéramos acercar. Ha sido una justa victoria de ellos, pero muy encomendados a Dios Carroll».

Así las cosas, Fisac ha asegurado que se marcha «contento porque los chicos siguen en esa misma línea, hemos jugado un partido valiente. Hemos reducido mucho en los primeros cuartos. Han estado muy solventes dentro. Me voy satisfecho del trabajo de mis jugadores, por todo: el entorno, era un día complicado, el horario... Creo que ha sido una fiesta bonita. Pero me voy jodido porque siempre pienso que puedo ganar, igual soy un poco iluso en ciertas cosas».

Quizá sea ese sentimiento de ambición y esperanza lo que caracteriza a este Delteco GBC. Según el técnico donostiarra, «la esperanza es algo que el equipo tiene claro. Es un dogma de fe del club con los jugadores. No nos vamos a rendir en ningún aspecto. Tenemos esa idea de ambición y de poder ganar en todo momento, pero siempre hay algo que nos hace no terminar de estar ahí; o te meten un triple, o te pitan una falta. Cualquier cosa».

Además, ante un rival como este, las bajas en el equipo se notan, como la de Pérez o Pardina. Aún y todo, Fisac lo tiene claro: «Chery ha hecho un buen partido. Ha leído bien, sobre todo mejor a partir del descanso. Ha empezado muy entonado. Oroz, por su parte, es ese jugador que tiene que ir creciendo y siendo un todoterreno que tiene que estar donde toque estar. Las bajas de cualquiera de nuestros jugadores son importantes. Pardina y Pérez te dan esa pausa, esa tranquilidad y saber estar».

Después de un partido como este da tiempo de todo, incluso de analizar la primera vuelta del equipo. En esa situación, el entrenador del GBC ha reconocido que «no quiero que los chicos se crezcan en exceso. Quiero que tengan las ideas claras. El club tiene un objetivo: salvar al equipo como sea».

Asimismo, ha añadido que «yo, por mi parte, tengo una meta de victorias marcadas claras y definidas. Estamos en muy buen camino para conseguirlo, pero hay que seguir en esta misma línea. Cualquier error grande de creer que tenemos algo conseguido puede pasar factura. No hay nada conseguido, pero sí es verdad que la primera vuelta nos ha hecho que la gente en Illunbe disfrute. Por lo tanto, nosotros somos felices con eso».