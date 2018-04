Joan Pardina (Jugador del Delteco GBC): «Estoy muy feliz en Donostia y quiero seguir creciendo en este equipo»

Jugador de baloncesto por vocación, Joan Pardina (Barcelona, 18/11/93) disfruta de su primer año en ACB. Y lo hace con el Delteco GBC, equipo al que llegó la temporada pasada, cuando los guipuzcoanos disputaban la LEB Oro, y donde, dice, espera estar también la que viene. Aspira a «seguir creciendo» junto al club y a «seguir disfrutando de cada momento de juego, dando un poco más de energía en defensa y aportando lo que se pueda en ataque». Para empezar, este domingo en Illunbe (17.00 horas), ante el actual campeón de liga, el Valencia.

- En el último partido ante el Baskonia (73-84), tras dominar en la primera mitad, encajaron un parcial de 2-20 en el tercer cuarto. ¿Qué pasó?

- Lo mismo que en la primera vuelta, cuando dominamos la primera parte pero en el tercer cuarto dejamos de jugar todo lo bien que lo habíamos hecho hasta entonces y ellos supieron aprovecharlo. Demostraron por qué son uno de los ocho mejores equipos en Euroliga y nos metieron ese parcial que fue irrecuperable. No pudimos hacer nada.

- ¿Cómo está el equipo tras esta derrota?

- Al final, fue un partido en el que intentamos competir y aprovechar la oportunidad de ganar si se daba. Pero no tenemos que engañarnos. Baskonia es un equipo de primer nivel europeo. Nosotros tenemos que seguir nuestra ruta marcada y trabajar al máximo para ganar los encuentros clave que nos quedan de aquí a final de temporada para certificar la salvación.

- Este domingo (17.00 horas) reciben al Valencia en Illunbe, otro equipo de Euroliga...

- Eso es. Es uno de los mejores equipos de ACB, el actual campeón deliga. Nosotros seguimos en la misma línea que hasta ahora. La misma dinámica. Intentaremos hacer bien las cosas, competir al máximo y centrarnos en hacer nuestro juego. También tenemos que esforzarnos en defender bien, en estar firmas atrás. Intentaremos ganarles y, sobre todo, volver a mostrar una buena imagen delante de nuestra afición.

- ¿Cuáles diría que son los puntos fuertes del Valencia?

- Como todos los equipos de Euroliga, tiene muy buenos jugadores en todas las posiciones. Hay que intentar que no nos anoten fácil, sobre todo en los contraataques. También debemos dominar el rebote para poder ganarles.

- Este es su primer año en ACB. ¿Cómo se ve?

- Estoy adaptándome poco a poco, aprovechando los minutos que tengo para ayudar en lo que el equipo necesite, sin especializarme en nada en concreto. Intento dar un poco más de energía en defensa y aportar todo lo que se pueda en ataque. Estoy muy contento por cómo va el equipo y esta temporada en general. Tenemos que intentar lograr el objetivo cuanto antes y, por mi parte, disfrutar de la ACB.

- ¿Ha notado mucho cambio de LEB Oro a esta categoría?

- Sí, se nota mucho cambio, sobre todo en la calidad de los jugadores que compiten aquí. Te encuentras a los mejores jugadores de Europa. Hay cinco equipos de Euroliga y físicamente los jugadores son muy potentes. Aunque haya gente que diga que es solo un ligero cambio, este es grande. Yo, al menos, sí que he notado bastante diferencia del año pasado a este.

- Se lleva muy bien con Miquel Salvó, ambos son catalanes, y del Barça...

- (Ríe). Desde la chilena del martes de Cristiano a la Juve me están picando mucho. Soy muy culé desde pequeño... Allí vivo al lado del campo del Barça y ahora mis compañeros están aprovechando el 0-3 del Real Madrid para vacilarme. Con el gol de Cristiano, además, lo tienen fácil.

- Es de Messi entonces...

- Claro. Bueno, reconozco que Cristiano puede ser el mejor goleador para algunos, pero para mí Messi es el mejor jugador. Las cosas como son.

- ¿Echa de menos su casa y su gente?

- Siempre se echa de menos a la familia y a los amigos, pero el año pasado estuve muy bien aquí y este ya estoy muy adaptado a la ciudad. Donostia me gusta mucho. Lo único que no me acaba de convencer es el tiempo, a ver si mejora ya pronto, pero por el resto, sin ningún problema.

- La Liga llega, poco a poco, a su fin. ¿El año que viene seguirá en Donostia?

- Sin duda. Estoy muy a gusto aquí, tengo un año más de contrato y si nos salvamos, que parece que vamos en buen camino, haremos cosas bonitas. Estoy muy feliz aquí y quiero seguir creciendo en este club, en el GBC.