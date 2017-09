Gipuzkoa Basket «Mi intención es sumar y ayudar» Daniel Clark, nuevo jugador del GBC, confía en seguir con sus buenos números del Eurobasket RAÚL MELERO Miércoles, 20 septiembre 2017, 19:42

Daniel Clark (Greenwich, Reino Unido, 1988) ha sido presentado como jugador del Gipuzkoa basket en la sede de IMQ en Donostia. El británico, aún no se ha estrenado con el cuadro donostiarra ya que hace poco terminó su participación en el Eurobasket con Gran Bretaña pero su estado de forma no reviste novedad alguna. “Estoy muy bien. He podido entrenar con mis compañeros un par de veces ya y me encuentro bien. Ha sido un verano largo pero tengo ya muchas ganas de empezar la temporada con el GBC”, ha confesado este ala pívot de 2,10 de estatura.

Clark no lleva muchos entrenamientos con sus compañeros, sin embargo subraya la importancia de que ya se encuentre todo el grueso del equipo en al recta final de la preparación. “Estamos ya todos, incluido Porfi, y eso siempre es bueno y ayuda. La sensación es positiva y creo que estamos en buena dinámica para comenzar la liga ACB”. Si las prestaciones de el ala pívot formado en la prolífica cantera del Estudiantes son las mismas que ha tenido en el pasado Eurobasket, el Gipuzkoa Basket va a salir ganando. Clark promedió más de trece puntos por choque, aderezado con tres rebotes y cuatro asistencias por choque. En dos de los partidos de la fase previa, frente a Bélgica y Rusia, superó los veinte tantos. “ Sí es mi intención seguir con esa buena línea, me gustaría seguir a ese nivel pero no para mí sino porque significa que es una manera de ayudar al equipo y sumar todos en favor del equipo”, ha asegurado. “Puede que este año tenga un rol más importante. Cada equipo y cada año el rol que se te asigna en cada equipo es distinto y tienes que ser capaz de asimilar de lo que te pide el entrenador y de lo que necesitan los compañeros. Creo que estamos en un buen momento para poder hacer eso aquí.”, ha significado el inglés.

El interior del GBC siguió desde Donostia los dos amistosos que ha disputado su equipo en Granada y ha comentado que las sensaciones no pueden ser mejores. “las sensaciones no pueden ser mejores”, ha argumentado. “No solo por ganar sino por la capacidad de reacción que tuvo el equipo en la segunda parte después de ir perdiendo casi por 20 puntos. También es de valorar que ha aportado mucha gente, no solo Henk (Norel) y Jordan (Swing), sino que varios compañeros también vieron aro con facilidad y eso es fundamental en un equipo como el nuestro”.