Gipuzkoa Basket El GBC, inmerso en el baile de banquillos Fisac, de espaldas, da órdenes a sus jugadores durante un tiempo muerto en Illunbe. / DV Además del equipo donostiarra, otros ocho conjuntos de la ACB están a día de hoy sin entrenador | La directiva espera con tranquilidad a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y no ha mantenido contactos con ningún técnico RAÚL MELERO Domingo, 10 junio 2018, 08:43

Desde hace diez días el Delteco Gipuzkoa Basket está inmerso en la búsqueda de un nuevo entrenador después de que Porfirio Fisac declinara la opción de seguir vinculado al banquillo de Illunbe una temporada más.

La intención del equipo donostiarra también la tienen, por el momento otros ocho equipos más de la ACB, aunque esta cifra puede aumentar. Estamos a las puertas de uno de los veranos más movidos en cuanto a los banquillos para la próxima temporada. Hay equipos de primer nivel como el Valencia y el Unicaja donde no seguirán ni Txus Vidorreta, ni Joan Plaza. Los dos jugarán la Eurocup la próxima temporada. O plazas fuertes como Tenerife, Murcia, Andorra, Estudiantes y Fuenlabrada, que presumiblemente disputarán competición europea, bien sea por la clasificación de este año o porque pueden recibir una invitación por parte de la Eurocup o la FIBA Champions. El otro equipo, además del Delteco GBC que no tiene técnico para la próxima campaña es el Tecnyconta Zaragoza, que acabó la Liga con Pep Cargol, pero parece que el catalán volverá a su cargo de ayudante y los rectores maños sondean ya una persona que coja las riendas del equipo.

LOS 18 EQUIPOS ACB Delteco Gipuzkoa Basket Valencia Basket Unicaja Fuenlebrada Iberostar Tenerife Andorra UCAM Murcia Estudiantes Tecnyconta Zaragoza Real Madrid (Pablo Laso) Obradoiro (Moncho Fernández) Burgos (Diego Epifanio) Joventut (Carles Durán) Breogán (Natxo Lezkano) Manresa (D. Ocampo) / Melilla (A. Alcoba) Sí, pero .. Baskonia (Pedro Martínez) Barcelona (Svetislav Pesic) Gran Canaria (Luis Casimiro)

Así las cosas es más fácil enumerar los conjuntos que tienen inquilino para la próxima campaña que contar los que van a buscar un entrenador. Pablo Laso seguirá en el Real Madrid, al igual que Moncho Fernández en Obradoiro, Carles Durán en el Joventut, Diego Epifanio en Burgos y el recién ascendido Breogán con Natxo Lezkano. Hasta los dos equipos que pujan por acompañar a los lucenses, tanto Manresa como Melilla -quienes dirimen este mediodía el cuarto partido de playoff de ascenso- conservarán su entrenador, Diego Ocampo por parte catalana y Alejandro Alcoba por la melillense, si logran subir a la ACB.

Así las cosas solo 6 de los 18 equipos que componen la Liga cuentan con entrenador con contrato para la próxima campaña, un 33%. Cifra que en la historia moderna de la competición no se ha dado.

El GBC, a esperar

Con nueve equipos sin técnico y seis que lo tienen, restan tres conjuntos que a día de hoy tienen el interrogante puesto encima. Son el Baskonia, el Barcelona y el Gran Canaria. Precisamente, tres de las cuatro escuadras que se han colado en las semifinales de la Liga ACB. La continuidad de Luis Casimiro en Gran Canaria no estaba nada clara, pero el manchego ha clasificado al Herbalife para la Euroliga tras eliminar al Valencia, algo histórico en la isla. Así que su salida, que se daba como cantada hace poco, a día de hoy no lo es tanto.

Algo parecido sucede con el Baskonia y el Barcelona. Pesic se ganó casi su continuidad al ganar la Copa, pero el cuadro blaugrana ha dado demasiados tumbos en esta temporada. Sarunas Jasikevicius es el favorito para el Palau pero la gran temporada del báltico le puede abrir muchas puertas, como la del CSKA por ejemplo. El siguiente en la lista está precisamente en el banquillo de Vitoria. Pedro Martínez ganó la temporada pasada la Liga y este año ha vuelto a demostrar en Gasteiz su nivel como entrenador. En Can Barça suspiran por él, y nadie sabe lo que puede pasar por la cabeza de Josean Querejeta, ya que el organizar la Final Four de la Euroliga le obliga a contar con las mejores armas.

Y en todo este baile de banquillos, entrenadores, agentes, intereses y cruce de llamadas de uno y otro lado se encuentra el Delteco Gipuzkoa Basket que debe firmar a su sexto entrenador desde que se creó el club allá por el año 2001. En el balance realizado por la directiva el pasado 31 de mayo se dijo que el perfil del nuevo técnico estaba bastante claro: «Queremos que sea alguien con ganas, ilusión y hambre», aseguró el vicepresidente del GBC Nacho Núñez en su alocución ante los medios.

La pretensión de la cúpula deportiva del equipo guipuzcoano es que para finales de este mes, el nuevo entrenador tenga nombre y apellidos y que trabaje ya en lo que debe ser la confección de la próxima plantilla. Sin embargo, viendo la cantidad de equipos de la ACB que no tienen técnico, el Delteco va a empezar en inferioridad de condiciones respecto al resto. Porque, mal que pese a muchos, ser el último presupuesto pesará en las decisiones que vayan a tomar la multitud de entrenadores que en la actualidad no tienen equipo. Bien es verdad que desde que Porfi Fisac anunciara que dejaba de pertenecer a la familia del GBC, los teléfonos de las oficinas del club guipuzcoano no han parado de sonar y los ofrecimientos de agentes se cuentan por decenas.

Por el momento y a día de hoy, la cúpula del GBC lo único que ha hecho ha sido recopilar nombres y hacer un primer borrador de los entrenadores que podrían cumplir con el perfil que pretende la directiva guipuzcoana. Sabedores de que hay equipos con mucho potencial económico, el GBC deberá esperar su oportunidad para firmar el preparador que desea. O que sea alguien que nadie tenga en sus quinielas.