Gipuzkoa Basket Norel: «Llevaba algún tiempo que no disfrutaba del baloncesto y ahora lo estoy haciendo a tope» Henk Norel, en la barandilla del puente del Kursaal. Está disfrutando de su buen momento con el Gipuzkoa Basket. / MIKEL FRAILE Henk Norel, jugador del Gipuzkoa Basket El pívot holandés del Gipuzkoa Basket ha logrado dos MVP en tres jornadas y es el hombre de moda de la ACB RAÚL MELERO SAN SEBASTIÁN. Martes, 10 octubre 2017, 15:50

Resulta gracioso ver la reacción de los viandantes cuando se cruzan con Henk Norel (Gorinchem, Holanda 17 de septiembre de 1987) y sus 2,12 de estatura. Todo a su alrededor parece sacado de un libro de Tolkien ya que la gente debe estirar la cabeza para, por lo menos, verle la cara. Norel es el jugador de moda en la ACB. No ha bajado de 30 de valoración en los tres partidos que ha jugado. Nadie lo había hecho en este siglo. Sin embargo, no le da mucha importancia. Habla del grupo. Pero sobre todo, de lo que está disfrutando en el Gipuzkoa Basket y en Donostia.

- ¿Inesperado todo lo que ha pasado esta primera semana?

- (Ríe) Bueno, un poco sí. No que ganáramos dos partidos porque todo puede pasar.

- ¿Se ha dado cuenta de que ha hecho algo histórico?

- No esperaba hacerlo tan bien. Las cosas salen bien y es que hemos jugado muy bien. Jugamos fácil y sin pensar.

- Ahora, que el ritmo no pare...

- Es una pena que esta semana no jugamos entre semana porque cuando sale todo rodado, lo mejor es seguir adelante. Si hay buen feeling, hay que sacarlo hasta el último momento.

- Su buen amigo Pau Ribas le ha comparado en redes sociales con el mismísimo Arvydas Sabonis.

- Es que Pau es muy buen amigo... Lo más importante es que disfruto y que hemos ganado, yo lo intento hacer lo mejor posible, pero creo que es impensable hacerlo durante toda la temporada. Llegarán los malos partidos.

- Sí, pero pocos pensaban que iba a ser MVP después del partido del Betis. Y lo volvió a hacer.

- Sí, pero seguro que otro día sale otra compañero y lo hace bien en algún otro partido.

- ¿Le está resultando incómoda esta situación de que los focos le apunten a usted?

- No sé qué decir. Lo único es que no estoy acostumbrado. Intento disfrutar el momento. He tenido un tiempo que no disfrutaba mucho del basket y ahora estoy disfrutando a tope. No solo por los números que estoy haciendo, sino por el equipo y las ganas que tenemos. Hay poco egoísmo y a mí me gusta jugar así.

- ¿Siente que el equipo le busca?

- Noto que mis compañeros me respetan mucho en mi equipo. Soy el que más experiencia tiene junto con Van Lacke y Clark, y siento que cuando digo algo, los chicos me hacen caso. Pero creo que el gran mérito es del entrenador, del cuerpo técnico y de todo el equipo. El GBC no es Henk. El GBC somos los dos que estamos ahí.

- Tendrá el teléfono lleno de mensajes y whatsapps, ¿no?

- Muchos mensajes de amigos y de excompañeros. Espero que dure.

- Alguno que le haya hecho especial ilusión.

- No sabría decirte. Es que llevo ya muchos años en la Liga y por suerte tengo bastantes amigos y siempre se acuerdan de ti. Hombre, te hace ilusión cuando lees un mensaje de alguien con el que hace mucho que no hablas y te escribe que lo estás haciendo bien.

- Repasemos el partido contra el Estudiantes. ¿Desde dentro tenían la sensación de lo bien que estaban jugando?

- Tenemos claro a qué jugamos. Y sabemos que ningún partido va a ser fácil para el GBC. Salimos duro y las cosas ahora salen bien. Pero hay que tener claro que aunque hayamos ganado por treinta y por veinte, van a venir otros partidos donde los equipos se van a preparar para jugar con nosotros. No nos tenemos que creer que somos increíbles, porque no es así. Solo llevamos una semana de competición. Queda un mundo: 31 jornadas más.

- ¿Cree que estos resultados hace que el resto de equipos les respete más?

- Creo que hay más de un sorprendido por nuestros resultados hasta el momento. Ahora nos tienen que respetar igual que nosotros también respetamos a todos los equipos. Tenemos claro cómo queremos jugar e ir mejorando día a día. Que la gente tenga claro que no nos queremos parar aquí.

- ¿Cuál está siendo la clave?

- Creo que hay dos claves. Lo que transmite Porfi y el equipo. Todos tenemos un objetivo y cada uno mira por el equipo porque si este equipo no sigue en la Liga sus contratos se pueden caer.

- ¿Sabe que en Zaragoza se están tirando de los pelos?.

- No es mi problema. Esto es deporte. Yo cuando jugaba en Zaragoza lo di todo por ellos, pero es pasado. Ahora solo llevo una semana muy dulce. Quiero seguir así pero esto no ha hecho más que empezar.

- ¿La llamada de Porfi fue definitiva para que fichara por el GBC?

- Él me dijo que lo pensara. Que no le respondiera inmediatamente. Tenía que pensar qué hacer con mi carrera. Quería volver a disfrutar del baloncesto y tenía claro que deseaba jugar en un club donde el entrenador me quisiera. Y eso me ha demostrado Porfi.

- Usted está brillando pero el resto de jugadores también lo están haciendo bien.

- Sí. Hay mucho equilibrio. Tenemos gente que dirige bien, reboteamos, tiramos desde fuera, defendemos bien... estamos muy bien en cada posición. No tenemos nombres famosos pero vamos a luchar por el objetivo.

- ¿Y cual es ese objetivo?

- Tenemos uno muy curioso. Igual os sorprende.

- Vaya. Pues diga.

- Queremos ver Illunbe lleno. Estoy convencido de que en algún partido de este año no se va a ver ningún asiento vacío. Podemos conseguirlo.

- Se le ve disfrutar del momento.

- Es así. De verdad. Hay veces que estás peor de ánimo o que te cuesta más entrenar. Hoy hemos tenido fiesta y estoy deseando ir a entrenar otra vez con los compañeros. Después de acabar contra el Estudiantes dijimos: ahora a por el Murcia.

- Pues que se preparen, ¿no?

- Esperemos poder ganar. Tienen partido el miércoles de competición europea y quizás les despiste un poco. Vamos a ver si sube mucha gente a Illunbe, hacemos un buen partido y podemos disfrutar.