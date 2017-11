Gipuzkoa Basket Fisac: «Para ganar hay que ser valientes» Fisac ve opciones de ganar en Zaragoza y advierte que hay que «subir un punto la defensa» RAÚL MELERO Viernes, 3 noviembre 2017, 11:19

El entrenador del Delteco Gipuzkoa basket ha comenzado su comparecencia hablando sobre su rival, el Tecnyconta de Zaragoza, del que ha dicho “viene de una dinámica muy positiva porque en la última jornada venció en la cancha del Baskonia. Por eso llegamos en condiciones distintas al partido”.

Fisac destacó su pareja de bases, Bellas y Sergi García; el poder anotador de Neal y Blums y su largura en los puestos interiores con cinco pívots de distintas características. Para el segoviano “es un partido importante para nosotros y tenemos que ser capaces de sujetar sus transiciones porque en su casa se encuentran más a gusto, tirando más y jugando mucho más alegre”. El entrenador del Delteco GBC ha asegurado que “venimos de perder varios partidos seguidos, compitiendo, pero eso no suma. Tenemos la necesidad de ir a trabajar ese choque donde tenemos que ser muy valientes, tener un grado de acierto alto y habrá que defender un poco más duro para que ellos no se sientan a gusto”.

En el turno de las preguntas el entrenador del cuadro donostiarra ha sido cuestionado precisamente por si choque en tierras aragonesas puede significar mirar un poco más hacia arriba y tener un colchón sobre los puestos más calientes de la tabla. “Por supuesto, por ello es importante para nosotros aunque estemos solo en la jornada siete”, ha argumentado Fisac. “Son partidos que te pueden definir cómo vas a pasar parte de la Liga. Son duelos que si los ganas sueles tener una sobreestima muy grande sobre todo por hacerlo fuera de casa. Debemos estar muy concentrados en todo momento”. El rival de los guipuzcoanos ha anotado 95 puntos en los dos encuentros que ha disputado en el Pabellón Príncipe Felipe. “Por eso debemos subir la intensidad, es algo a mejorar. Tenemos que tener muy claro de dónde venimos y cuál es nuestro objetivo. Para eso me falta ese punto de energía, fuerza e intensidad atrás. Que el equipo esté armado en defensa y volver a defender como en los partidos del inicio”.

El Delteco GBC, que por cierto estrenará nomenclatura este próximo domingo (12. 30 horas) en la capital maña, llega de una racha de tres derrotas consecutivas – Murcia,Baskonia y Bilbao – algo que a su entrenador le hace tener la siguiente reflexión. “Cuando estoy solo y pienso en esos partidos me jode todavía más. No estoy teniendo fortunas ni en cuanto a los resultados ni por ejemplo en algunas decisiones arbitrales. Como me equivoco yo en alguna toma de decisiones. Creo honestamente que deberíamos tener algún triunfo más por el nivel que hemos demostrado pero no podemos estar llorando todo el día. Por eso hay que ganar el domingo”.

El choque será muy especial para el MVP del primer mes de competición, Henk Novel, quien regresa ala capital del Ebro después de haber estado allí cinco temporadas y ser el capitán del equipo. Su entrenador le ve “bien” al holandés aunque Fisac está preocupado porque “sigue con molestias en la fascia plantar. No ha podido entrenar al mismo ritmo que el resto de sus compañeros. Para él va a ser algo especial volver a Zaragoza, sabemos que va a estar sobremarcado, que van a apretarle en defensa, pero es mi trabajo encontrar soluciones a todo esto”.

El técnico del Delteco Gipuzkoa Basket, como si se encontrara en la charla previa delante de sus jugadores, ha reiterado las premisas para poder ganar en un campo tan complicado como el maño. “Debemos saber que en esta Liga fuera no gana cualquiera. Hay que ser valientes, ser fieles a nuestro estilo de juego, tener acierto y subir un punto la defensa para que ellos no se encuentren cómodos”.