Gipuzkoa Basket Gaizka Maiza (base del GBC): «En la ACB todo pasa muy rápido» Gaizka Maiza en la presentación del equipo el pasado domingo en Andorra. / ACB PHOTO El de Ibarra ha llegado al GBC para quedarse después de haber rayado a gran altura en la LEB Oro con el Sammic Iraurgi RAÚL MELERO SAN SEBASTIÁN. Viernes, 18 mayo 2018, 08:32

Tiene talento y descaro. Bota el balón desde sus 1,91 con soltura, la cabeza erguida y oteando todo lo que pasa por la zona para ponerlo en el lugar preciso. Gaizka Maiza (Ibarra, 1996) ha disputado los últimos partidos del Delteco en la ACB después de haber estado cedido en el Iraurgi en la LEB Oro. Hace cuatro años estaba en Liga EBA y llama a las puertas de la elite.

- Viene de hacer un gran partido a título individual en Andorra.

- Sí, me sentí bien, aunque no pudimos competir todo lo que nos hubiera gustado.

- Doce minutos, seis puntos, un par de asistencias, 8 de valoración el más/menos en positivo...

- No sé, es un poco anecdótico. Cuando entré en cancha íbamos perdiendo por veinte y luego rebajamos la diferencia hasta once faltando tres minutos, pero no pudimos completar la remontada.

- Metió su primer triple en la ACB.

- Recibí liberado en la esquina después de marcar jugada. Fue al fondo, me llegó la bola y aunque Shurna me punteó, se puede decir que estaba librado. Estuvo bien.

- ¿Por qué tuvieron tantas pérdidas de balón?

- Porfi ya nos advirtió que o nos poníamos con su misma intensidad o iban a pasarnos por encima. Empezaron muy fuertes y nosotros no es que estuviéramos dormidos, sino que fallamos un par de tiros solos y ya fuimos a remolque.

- ¿Blazic y Jaime Fernández marcaron la diferencia?

- Eso es. El año pasado en el Baskonia Blazic tenía otro rol, pero es muy bueno. Igual que Jaime, que se está consolidando en la ACB. Solo tiene 24 años y lo está haciendo muy bien. Es un jugador muy completo.

- ¿Tiene la sensación de que les pasaron por encima?

- Al principio, por la intensidad que metieron al partido, igual sí. Luego nos rehicimos, pero en cuanto bajamos un poco los brazos sentenciaron.

- Usted ha estado en el Sammic en LEB, pero ha entrenado con el GBC todas las semanas. ¿Cómo valora la temporada?

- Muy buena, extraordinaria. El club tenía como objetivo salvarse y hacerlo a falta de varias jornadas para la conclusión del campeonato es algo muy grande. Es una temporada muy positiva para el club, para Gipuzkoa y para todos.

- Debutó en ACB hace un par de temporadas. ¿En qué ha cambiado en este tiempo?

- Muchas cosas (Ríe). En el debut la situación era diferente, tenía 18 años, sales un poco acojonado, estaba jugando contra Darius Adams o Mike James para que te hagas una idea. Era muy joven. Ahora soy más tranquilo en el juego, pero más agresivo en cada acción. He ido madurando.

- A partir de ahí ha jugado en LEB Plata, LEB Oro y ahora ACB. Una progresión ascendente.

- Sí, creo que así debe ser. Los pasos que he dado en mi carrera me han ayudado a ir mejorando. He progresado y me he adaptado al siguiente nivel casi siempre. Me van bien las cosas y estoy contento.

- ¿El mayor salto?

- Puede que sea de EBA a LEB Plata porque era la primera vez que salía fuera de casa. Se me hizo difícil porque es una Liga casi profesional. Me fue difícil adaptarme. También de LEB Oro a la ACB.

- Cuente.

- Es que en la ACB todo va más rápido. Las decisiones que tienes que tomar son instantáneas, si cometes un error te castigan y los contactos no tienen nada que ver. Hay bastante diferencia.

- ¿Qué es lo que mejor hace Gaizka Maiza en una pista?

- (Hace una pausa) Estoy aprendiendo de todo un poco. Antes, por ejemplo, no tiraba tanto. Ahora no es que tire mucho, pero hace un par de veranos estuve trabajando el tiro y creo que se nota. En este nivel si no metes de fuera tienes que tener un físico y otras cosas fuera de lo normal para poder hacerte un sitio.

- ¿En qué aspecto toca mejorar?

- Todo en general. Me gusta jugar mucho el 'pick and roll' y creo que leo bien ese tipo juego, sin que suene frívolo (risas).

- ¿Le ha servido esta temporada en LEB Oro, a pesar del descenso?

- Lo que vivimos el último partido fue una pena. Hicimos un año muy bueno, con gente que, como yo, debutábamos en la categoría. Hemos peleado contra muchos equipos de ciudades grandes y en el aspecto personal creo que he crecido. He aprendido nuevos conceptos. Tener enfrente a bases como Uriz, Monaghan, Costa o 'Pope' Rodríguez ayuda siempre a mejorar.

- ¿Orgulloso de coincidir en un quinteto con Beraza y Oroz?

- Estuvo bien, sí. Contento porque estaba con ellos junto a Swing y Agbelese. Intentamos sacar la casta que tenemos y reducir un poco la diferencia en el marcador.

- ¿Se siente un poco espejo para los más pequeños?

- Si no trabajas tienes que ser muy, muy bueno para llegar arriba y eso en Gipuzkoa creo que no ha pasado nunca. Somos jugadores de casa que nos hace ilusión jugar con el GBC

- ¿Sigue sorprendido por algo?

- Sí, el otro día en Madrid por ejemplo. Sales a la pista ves lo grande que es el pabellón. Te enfrentas a Llull, que es uno de los mejores jugadores de Europa. Estás en el banquillo y flipas un poco con el nivel que hay. Da gusto ver a los jugadores aunque sean del equipo contrario.

- Estaba ahí el seleccionador de Euskadi...

- (Risas). Sí, no pude oportunidad de hablar mucho con él, pero si hay partido este verano me haría mucha ilusión que volvieran a llamarme para jugar con la selección.