Fisac: «Va a ser un derbi igualado» Fisca, durante el anterior partido. / EFE El entrenador del GBC confía en derrotar el domingo al Bilbao Basket y anuncia que Novel y Swing no llegan al cien por cien RAÚL MELERO Viernes, 27 octubre 2017, 11:27

Porfirio Fisac ha comparecido para dar los detalles previos del partido que le medirá a su equipo el domingo en Illunbe (12. 30 horas) ante el Bilbao Basket, en lo que será el segundo derbi de la temporada para el GBC. El entrenador segoviano ha confesado que el choque ante los hombres de negro “es ese tipo de partido que nos hace ilusión jugar por lo que supone un derbi. Viene bien además que se juegue al inicio de la competición porque no hay tanta tensión como al final de temporada y encima estamos igualados los dos en la tabla. En ambos casos la victoria supondría un impulso de felicidad muy importante”.

Fisac ha hecho saltar las alarmas en un instante de la rueda de prensa al anunciar que “Novel y Swing no han entrenado al mismo ritmo que los compañeros por tener un problema en la fascia plantar y en la rodilla, respectivamente”. Preguntado por la gravedad de los dos mejores jugadores del GBC estadísticamente hablando, el de Fuenterrebollo matizó los problemas físicos del holandés y del alero de Alabama. “Creo que jugarán, pero no han estado al cien por cien en toda la semana y no creo que en el propio partido vayan a estar como en otros choques donde en la semana previa de trabajo no han tenido ningún tipo de problema”. Preguntado Fisac por el estado físico de Michael Fakuade, quien se perdió el último choque ante el Baskonia por una lesión en los aductores, el técnico del GBC es optimista para que el ala pívot puede echarles una mano ante el Bilbao Basket.

Loas a Mumbrú

Sobre el rival, Fisac alabó la figura de Alex Mumbrú. “Para mí ha sido uno de los mejores ‘treses’ de la historia y hay que reconocerle su trayectoria y su trabajo en la actualidad. Sigue siendo un jugador referente para ellos y sigue siendo determinante para ellos”. Viendo la composición del cuadro guipuzcoano quizá Miquel Salvó y sus 2,05 de estatura sean ideales para minimizar el juego del exinternacional hispano. “Puede ser que Miquel nos ayude ahí”, ha reconocido el preparador castellano. También destacó su nivel en la dirección de juego con Tabu, Salgado y Fisher, sus tiradores como Pere Tomas o Todorovic y la potencia interior de Hervelle, Gladness o Kempton.

Históricamente los derbis ante el Bilbao Basket en Illunbe han sido igualados. “Ojalá que siga siendo así. Me gusta que el espectador se lo pase bien, metamos muchos puntos y que haya competitividad en ambos casos. Pero que ganemos al final”, comentó Fisac.

Asimismo se refirió a las dos derrotas seguidas que lleva su equipo. “Eso hace que tengamos más ganas de ganar”, significó y apuntó que “no hemos estado finos en los dos últimos finales igualados. Estoy tranquilo porque soy de los que piensa que la Liga es tan larga que lo que te quita un día te lo dará otro, así que no me preocupa que hayamos perdido por dos puntos contra el Murcia y Baskonia”.

Nada más terminar el partido ante los baskonistas, Fisac reconoció que estaba “muy cabreado” pero ha confesado que ya ha pasado mucho tiempo. “Claro que te enfadas. Hay que reconocer que pocas veces le tienes a un equipo como Baskonia así, dominando el partido durante muchos minutos para quedarnos sin premio. Pero ya se me ha pasado y ahora solo tengo en la cabeza Bilbao y Bilbao”.