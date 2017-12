Gipuzkoa Basket Fisac: «Hemos tenido el control del rebote durante el partido» Fisac da órdenes durante un tiempo muerto / ACB Photo / M. González «Creo que en esta liga hay que tener paciencia porque es muy larga y ciertas victorias o derrotas no te hacen ni permanecer en la categoría ni descender», advierte KAREL LÓPEZ Sábado, 30 diciembre 2017, 23:39

La victoria que consiguió el Delteco GBC el sábado en Burgos ante un Coliseum en el que se colgó el cartel de ‘no hay billetes’ merecía que Porfi Fisac saliera a la rueda de prensa y felicitara al equipo local por ello. Así lo hizo el segoviano. «Os felicito por el tipo de ambiente que tenéis», apuntó justo antes de señalar que «era un partido importante para los dos equipos, pero no trascendente. Creo que en esta liga hay que tener paciencia porque es muy larga y ciertas victorias o derrotas no te hacen ni permanecer en la categoría ni descender. Hay que tener esa tranquilidad de saber que el recorrido en esta competición es muy largo».

El entrenador del GBC soltó estas palabras para rebajar la euforia y también para animar a los aficionados del Burgos que ayer no dejaron de animar. Está claro que la de ayer fue una importantísima victoria para los guipuzcoanos, sobre todo teniendo en cuenta que tanto el Betis como el Bilbao Basket ganaron. El equipo que más tocado acabará la jornada será, sin duda, el Burgos, que según Fisac, ayer «salió muy fuerte. Creo que hemos sido capaces de aguantar su potente inicio, su parte fuerte».

Además, el técnico del Delteco, contento por la victoria, destacó como clave «el dominio en el rebote. Hemos tenido el control del rebote durante todo el partido. Ha sido determinante a la hora de marcar el resultado». 17 más capturó el GBC. «No hemos permitido segundas opciones de ellos y los robos incluso nos han permitido anotar alguna canasta fácil», siguió.

«Acierto en el tercer cuarto»

«Su no fortuna en el incio del tercer cuarto y nuestro grado de acierto nos ha hecho coger una ventaja de la que al final hemos sabido vivir. Y de ahí la diferencia final», continuó Fisac, quien se refería sobre todo a los cinco primeros minutos de un tercer cuarto en el que el Delteco logró 33 puntos.

Fisac, tras valorar el acierto en el rebote como la clave para cosechar la victoria -la quinta del curso-, quiso volver a hacer referencia a que «la liga es muy larga. De verdad. No se desciende hasta las últimas jornadas. Un día parece que estás salvado y no lo estás. Hasta que no consigues doce victorias todo el mundo va a estar ahí en la pelea por no descender. Creo que es interesante para todos, para el Burgos y para nosotros también, que haya equipos que al principio no se lo esperaban aquí. Cuantos más equipos haya en la parte de abajo, mejor para nosotros. En el GBC tenemos claro cuál es el objetivo», concluyó Fisac.

Aunque no fue una victoria definitiva, ni mucho menos, el de ayer en el Coliseum fue un triunfo que da moral a los guipuzcoanos y que permite celebrar el nuevo año con tranquilidad.