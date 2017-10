Fisac: «Quien venga a vernos se va a divertir» Fisac se dirige a sus jugadores / Lobo Altuna «Empezar en casa y ganando con autoridad. Es el día ideal», afirma I. T. San Sebastián Miércoles, 4 octubre 2017, 23:33

Porfi Fisac ha vivido intensamente el partido, como suele ser habitual en él. Aunque quizás con menos nervios de lo que hubiera imaginado, después de la contundente victoria de los suyos. El Gipuzkoa Basket siempre ha estado lejos del Betis en el marcador.

Antes de entrar en valoraciones sobre el juego desplegado por los suyos, Fisac ha querido agradecer la labor realizada por Sergio García y Bully Oyón, mientras él se encontraba en el Afrobasket dirigiendo a Senegal. «Ellos han sido los máximos triunfadores. El trabajo que han hecho en pretemporada ha tenido su recompensa».

Sobre la actuación de sus hombres, el técnico ha apuntado que «no sé si ganaremos muchos partidos o pocos, pero nos vamos a divertir. Este grupo viene para empujar y los que vengan a Illunbe se lo van a pasar bien. Independientemente de los resultados hay que disfrutar de la Liga Endesa».

Fisac no ha sabido decir si el partido de este miércoles ha sido el inicio soñado, aunque ha admitido que «siempre esperas algo así. Empezar en casa y ganando con autoridad. Es el día ideal». El entrenador del GBC, aun así, no ha querido caer en euforias prematuras. «Hemos hecho 94 puntos, pero no hemos estado todo lo acertados que deberíamos», ha declarado. Ha destacado, además, que «nunca había tenido un equipo tan generoso, no he visto atisbo de egoísmo en nadie» y ha añadido que «el trabajo defensivo nos ha permitido tener esa valentía en ataque».