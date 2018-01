Gipuzkoa Basket Fisac: «Vamos a luchar contra la lógica» Fisac no entierra las opciones de su equipo de poder dar la sorpresa el próximo domingo contra el Madrid RAÚL MELERO Viernes, 19 enero 2018, 13:16

«Es el equipo, por las características que tiene, más top de la liga. Porque va el primero de la liga, porque no ha perdido fuera de casa, porque solo ha perdido un partido y porque saca tres partidos de ventaja al segundo». Así ha definido Porfirio Fisac en su comparecencia de de prensa al Real Madrid de Pablo Laso, próximo rival el Delteco GBC (Domingo 17. 00 horas) que llegará a Illunbe después de una maratoniana semana con dos encuentros de Euroliga. El entrenador segoviano sabe que «tiene un montón de estrellas y otros que se están haciendo estrellas en sus países como Doncic o Radoncic. Hay ciertos jóvenes que van a marcar el futuro del baloncesto europeo y otros que está jugando a un gran nivel, casos de Cammpazzo,. Rudy, Felipe o Tavares que demuestran el tipo de equipo y del nivel que tiene».

Fisac sabe que tienen «un partido bonito y difícil de jugar. Saber cuáles son sus mejores características es complicado, es un orgullo poder recibirles y trabajaremos para que la gente de Illunbe salga con una alegría».

Pase lo que pase en el encuentro del domingo, el Delteco va a terminar la primera vuelta con siete triunfos mínimo. Lo que le va a dar un importante colchón respecto a los equipos de abajo. Fisac quiso advertir a todos los rivales y poner en valor, el trabajo que ha hecho su equipo que le ha valido desprenderse de la etiqueta de primer candidato al descenso. «Llevamos todo el año luchando contra la lógica y vamos a seguir haciéndolo. Nadie pensaba que este equipo iba a tener opciones de salvarse, nadie pensaba que este club iba a resistir las acometidas de otros años». A su vez, y refiriéndose al partido Fisac ha dicho que «vamos a pelear salvajemente contra todo lo que es lógico. La lógica es que el Madrid nos gane. Pero llevamos todo este año en ese camino y vamos a continuar».

En referencia a lo que ha sido la primera vuelta del curso, el preparador de Fuenterrebollo ha asegurado en su comparecencia semanal que creo que ahora mismo estamos vacunados contra esa creencia de ‘creernos alguien’ que nos sucedió en algunos partidos. Ahora cada partido para nosotros es una manera de demostrar que podemos estar en la ACB. Tenemos un objetivo claro para nosotros que es salvarnos y este entrenador tiene claro que cuanto antes hay que conseguir doce victorias. Hasta que no consigamos esas, no me voy a sentir cómodo, feliz y a gusto con todo.

El entrenador del cuadro donostiarra ha desvelado que Norel ha pasado toda la semana con un proceso gripal, que persisten los problemas en la espalda de Chery y en el muslo de Agblese y que Dani Pérez quizá no sea de la partida. «Tenemos gente de sobra porque los chicos del Easo nos ayudan. Si el Madrid tiene 15 de plantilla, nosotros podemos decir lo mismo». Fisac no cree que por mucho que el cuadro merengue tenga tres partidos en una semana, sea un problema. «Están acostumbrados a ese ritmo. Les cambio jugar dos partidos más a la semana por los cinco lesionados que tengo».

Fisac defendió a sus jugadores diciendo que «ahora mismo ellos son equiparables a los del Real Madrid en el sentimiento que están demostrando por el club y por esta camiseta. Ahí somos iguales». Después se ha visto al Fisac más vehemente y ha dejado claro que ve opciones de victoria. «Ellos nos ganan en casi todas las facetas del juego. Pero esto es deporte y a un partido. El que venga pensando que no tenemos de la misma opción, mejor que se quede en casa. No me entra en mi cabeza que se puede ir a un partido a perder, no me entra en la cabeza. ¿Que luego se impone la lógica? Bueno. Pero vamos a luchar por eso».

Para finalizar, el entrenador del Gipuzkoa Basket ha anunciado que Mike Carlson, jugador del GBC la pasada campaña en LEB y que no pudo fichar este año por una lesión de rodilla, ha llegado al Gasca para ayudar en los entrenamientos y ponerse a punto físicamente. «No está para jugar, es un hombre que, como a todos del año pasado, les debemos muchísimas cosas y ha venido a probarse. Nosotros nos sentimos en el deber de ayudarle y eso vamos a hacer. A ver que tal está y si podemos echarle una mano para encontrar un equipo».